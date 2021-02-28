增29地方納強檢　包括K11 Musea及紅磡德萃幼稚園

政府今日(28日)凌晨表示，已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處29個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

現時，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。為加強針對工作場所的檢測，由2月27日開始，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。

按上述準則，2月27日有28個指明地方被納入強制檢測公告，當中油尖旺梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea多於一個店鋪出現初步確診個案，因此曾在該商場工作或值勤的人士須進行強制檢測。另外，由於紅磡寶其利街121號城中匯地下至2樓德萃幼稚園（紅磡）有員工確診，考慮到該校學生可能會有較高的感染風險，因此除員工外，學生亦須進行強制檢測。

納入強制檢測公告的大廈名單

A. 新增一宗或以上確診個案的大廈

1. 香港九龍土瓜灣落山道 21-39P 號／美景街 2-28 號美景樓第 1 期

2. 香港九龍油尖旺彌敦道 375-381 號金勳大廈

3. 香港九龍九龍城太子道西 341 號豪華之家

4. 香港柴灣盛泰道 100 號杏花邨第 45 座

5. 香港新界葵涌梨木道 99 號寧峰苑庭峰閣

6. 香港新界東涌逸東街 8 號逸東（一）邨祿逸樓

7. 香港九龍九龍城燕安街 22, 24 號及駿發街 21, 23 號

8. 香港新界大埔大埔太和路 12 號太和邨喜和樓

9. 香港新界屯門湖翠路 168-236 號海翠花園 4 座

10.香港九龍觀塘振華道 70 號樂華南邨輝華樓

11.香港九龍九龍城靠背壟道 120-148 號樂民新邨樂善樓

12.香港新界大埔安埔路 12 號富善邨善鄰樓

13.香港新界沙田大埔公路沙田嶺段 8006 號桂園 11 座

14.香港九龍長沙灣荔枝角道 833 號昇悅居 2 座

15.香港九龍清水灣道 45 號彩虹彩雲（一）邨飛鳳樓

16.香港炮台山炮台山道 32 號富澤花園富達閣

17.香港九龍觀塘創業街 38 號如心艾朗酒店

18.香港九龍九龍城沐虹街 12 號啟晴邨滿晴樓

19.香港新界愉景灣蘅峰蘅欣徑 12 號

20.香港新界屯門青麟路 39 號欣田邨綠田樓

21.香港九龍紅磡紅鸞道 8 號海灣軒 - 海景酒店 E 座

B. 出現一宗或以上確診個案的工作場所

1. 香港薄扶林薄扶林道 102 號瑪麗醫院 K 座 528 室

2. 香港銅鑼灣糖街 19 號銅鑼灣中心 10 樓 B 室陞宇信貸有限公司

3. 香港銅鑼灣百德新街 2-20 號恒隆中心 1511 室恒隆地產

4. 香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊林肯大廈 12 樓恒安標準人壽公司

5. 香港中環花園道 1 號中銀大廈 47 樓

6. 香港新界大埔三門仔路 23 號比華利山別墅會所

7. 香港九龍油尖旺梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside K11 Musea

C. 其他

1. 香港九龍紅磡寶其利街 121 號城中匯地下至 2 樓德萃幼稚園（紅磡）