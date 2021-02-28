去年首3季社署接逾2000宗家暴　男性受虐者佔300宗

在兩性關係中，男士一向予人強者印象，甚至家庭暴力案件中的施虐者多被認定是男性。然而，去年首三季本港發生的2千多宗家暴個案中，原來有近300宗的受害者是男性，佔總數約14.8%，即幾乎每7名受害者便有1位是男性！有受虐人曾被妻子扑穿頭」頭破血流，須送院縫8針，丈夫更因妻子苛索購買逾10萬元的名錶而遭惡言相向。機構發現，不少男士因羞談家暴而延誤求助，擔心社會上還有不少隱藏個案。過去一年疫情嚴重，不少男士失業或開工不足，或進一步加劇家暴問題，促港府加強宣傳及教育，投放更多資源支援有需要的男士。

社會福利署最新統計顯示，去年1至9月，該署接獲2,011宗家暴個案的呈報，當中85.2%、即1,713宗的受害人為女性，但男性受虐者的個案亦有約300宗。家暴案件中，近80%受害人遭身體暴力，達1,596宗；其次是精神虐待及多種暴力，分別有210及192宗個案。

和諧之家「男」天再現受虐男士自強計劃主任陳沛恩指出，疫情下男性因失業或開工不足，更多時間逗留在家，令家庭摩擦增加，或加劇家暴問題。

張先生月入10萬，與來自內地的妻子結婚8年，但他卻是一名家暴受害者。他表示，與妻子不時因經濟問題或管教子女起爭執，婚姻關係「時好時唔好」，3年前急劇轉差。妻子言談間常對他呼呼喝喝，幾乎每日均口出惡言，包括埋怨他不願購入售價逾10萬港元的昂貴手錶，甚至在店內已諷刺：「朋友老公都會買啦」，斥責張先生「無用」，張惟有承受經濟壓力「焗住買」。

然而，妻子態度並無好轉，曾向他動粗，他說，妻子曾「隨手拎電話掟落嚟」，他即時頭破血流，須即時入院縫針。家有惡妻，他初時曾感難受，但擔心外界的目光，又認為家庭問題較私隱「諗住忍咗就算」，只好謊稱撞傷以掩飾身體的傷痕。豈料妻子變本加厲，他因而不願回家，亦曾萌生離婚及移民念頭，其後雖鼓起勇氣向社署求助，但因轉介需時，拖延近1個月亦未獲支援，最終轉向和諧之家求助。

獲輔導的過程中，他學會應對家暴方法，亦獲同路人支持，得悉自己並非少數。張其後決定與妻子分居，現已回復正常生活，不再擔心受虐。他坦言，男士一般陷入最無助境地才會求助，若不獲即時支援，便有「爆煲」之危，或引爆家庭慘劇，認為當局應加強男士支援。

社署發言人指出，一般而言，該署接到轉介家暴個案後，會盡快聯絡當事人進行調查及評估，以便提供情緒輔導等服務。發言人又指，綜合家庭服務中心等在疫情下雖有在家工作安排，但家暴個案的緊急和支援服務仍維持正常，相關單位會透過電話及視像通訊設備提供個人及家庭輔導服務。