市民救受虐狗隻出生天被嘉許　議員批律政司縱容虐畜歪風

近年社會對保護動物的關注增加，有市民去年主動介入一宗虐狗事件，揭發有狗主疑把犬隻的雙耳殘忍剪去，更長達10天無供糧水，警方接獲舉報後，成功把該狗主拘捕起訴。該名熱心市民今(28日)被警方嘉許為「動物守護者」，惟談到該狗主只被判160小時社會服務令，她無奈嘆：「倘無阻嚇性罰則，虐畜兇徒會繼續落去」。有議員批評律政司檢控率低，未能起阻嚇作用之餘，亦縱容歪風，促請政府盡快完善相關法例並提高刑罰，以起阻嚇之效。

為鼓勵更多市民協助打擊殘酷對待動物，警方今舉行動物守護者嘉許禮，並啟動「動物守護．社區大使」計劃。為支援計劃的推行及發展，警方已設立專責隊伍統籌計劃，並成立「中央諮詢委員會」，當中邀請了多個合作機構的代表及學者等擔任委員，並招募了近200位社區領袖及大使參與其他相關的活動及工作。

獲警方嘉許的梁詠嫻，於去年4月在網上發現一張攝於元朗錦綉花園附近的照片，相中狗隻雙耳疑慘被剪去，傷勢嚴重，她隨即前往現場並成功覓得涉事住宅，遂通知該處管理員及愛護動物協會，聘請獸醫到場檢查受傷狗隻，並向警方舉報。警方調查後，發現狗主竟有10天沒有供應水及食物予狗隻。狗主終被控以「殘酷對待動物」罪，判罰160小時社會服務令。

被問到對相關判刑的看法，梁表示：「現今法律去制裁這些人(罰則)是過輕，所以導致有太多同類案件發生」，她希望當局可以提高現行法律的罰則。中央諮詢委員會委員陳香蓮指出，希望可以加強推廣及教育，將守護動物的正面信息傳揚開去。

支援科高級督察陳欣彤則指，警方去年接獲70宗殘酷對待動物案件，較前年微升10宗，而偵破的案件佔39宗，較前年增加6宗。陳強調，警方調查相關案件時，十分需要公眾提供有助調查的資料以協助破案，呼籲市民倘留意到身邊有懷疑虐待動物案，要挺身而出舉報。

據資料顯示，相關部門於2019及2020上半年共接到438宗懷疑殘酷對待動物案，但檢控個案低至7%，議員葛珮帆批評律政司檢控率低，未能起阻嚇作用之餘，亦縱容歪風。葛希望政府盡快修訂《防止殘酷對待動物條例》，並就《動物福利法》立法。