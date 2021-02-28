浸大辦上班服回收轉贈計劃　提升職場新鮮人對穿着意識

正所謂人靠衣裝，不論上班或面試，少不得一件體面的衣服。浸大學生事務處事業策劃中心今年繼續舉行「Suit Switcher上班服回收轉贈計劃」，向浸大教職員和私人機構收集上班服，包括西裝、套裝、休閒服、手袋及配飾等，再轉贈予有興趣的浸大學生，響應環保之餘，亦希望提升職場新鮮人對穿着的意識。今年共收集到逾1,000件衣物，比上屆增加20%，當中逾半為西裝及套裝。

每名學生可在網上平台挑選最多3件心頭好，再按指定時間到校園領取。如有剩餘衣飾，將轉贈社福機構。該計劃由2017年起推出，但2019年因應社會事件而取消，2020年又因疫情而延至今年舉行。

浸大學生事務處助理輔導長及事業策劃中心主管鄧藹儀指，希望透過此活動提升學生對職場穿着的意識，滿足學生添置衣物應付求職、面試、上班等需要，亦為衣物賦予二次生命的環保意義。她又教路，面試服裝毋用花巧，但需留意細節地方，以免令人有「少少嘢都做唔好」的感覺，又提醒女生妝容不要過於濃艷，最重要是裝扮得宜，切合身份及年齡。

中心今年首度舉辦時裝表演，並由傳理學院傳播系公關及廣告專業6位學生擔當活動籌委，另邀10位浸大學生擔當模特兒，展示該批回收上班服。籌委之一的學生阮惠楹指，模特兒來自不同學系，包括電影、新聞、體育等，亦特意找來不同國籍及身形，不論任何身形都可展出個人風格。