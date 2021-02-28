東方日報A1：疫患急增追蹤慢　晚市堂食恐腰斬

本港農曆新年後疫情急速反彈，昨日單日新增33宗確診個案，創近3星期新高，尖沙咀K11 Musea商場「名潮食館」疫情擴大，累計最少41人染疫，晚市堂食令及多個重開場所恐隨時叫停。有餐飲業界表示，如當局因個別事件再向業界開刀，一刀切禁止晚市堂食，直斥不合理，業界亦感氣餒。業界及醫生分析新一輪爆疫源於三大漏招，包括未有做好把關，防止染病員工帶病工作；其二當局支援業界改善硬件不足；其三是追蹤工作太慢，且檢測服務與現時需求不成正比，導致經常發生結果滯後情況，令疫情難以斬斷，最終由市民埋單。

「名潮食館」群組確診人數不斷飆升，昨再多22人中招，包括9名食客、4名員工及兩名緊密接觸者，另有7宗初步確診，包括6名緊密接觸者及一名食客。該群組累計最少41人染疫，其中20名為食客，當中19人在本月19日曾到上址午膳，餘下一人則在18日。衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充，翻查當日帳單紀錄，共有76名食客曾經在涉事餐廳午市堂食，其中有61名食客已送檢，仍有10多人失聯，包括有食客沒有留下姓名及聯絡電話，亦有部分電話號碼無人接聽。

張續指，K11 Musea內另有一店舖「Cartier」的一名員工亦列初步確診，由於擔心整幢大廈有隱性傳播，中心將要求在K11 Musea工作人員強制檢測。

衞生防護中心早前曾表示，估計名潮食館爆疫源頭為該食肆一名清潔員工，涉及一名72歲男子，居於秀茂坪邨秀康樓，他於本月14日曾做病毒檢測，當時結果沒有確診，其後於18日出現咳嗽病徵，翌日仍有上班至下午4時。

稻苗學會會長黃傑龍指，今次群組爆發與晚市堂食的關係不大，而且涉事員工亦有按規定做檢測，他促請衞生防護中心調查涉事餐廳有否違反規定，如枱與枱之間的距離、隔板的設計，通風系統等，若已經符合標準，認為毋須立即收緊措施，「社區內出現超級傳播者，只係咁啱今次係做飲食業」，他指業界已經積極做防疫措施，如當局因個別事件便收緊是不合理。

至於去年有專家已提出加強食肆內的通風系統，提高至6次換氣率，黃稱加強通風系統最少涉及數千元，業界有向食環署查詢會否有補貼資助，對方僅指港府早前提出的防疫抗疫基金已經補貼業界加強防疫措施，黃批評該筆基金是用來補償員工薪金，已沒有額外的資金再加強通風系統。

呼吸系統專科醫生梁子超則批評，今次爆發反映「安心出行」程式未能做到追蹤工作，且有滯後情況，亦顯示社區內仍有傳播風險，需要加強檢測量才可截斷。惟日前卻爆出有個案需等候一星期才有病毒結果通知，梁形容是不切實際，當局要求從業員做檢測，亦要求有結果才獲許上班，卻又欠缺配套，變相未有結果便手停口停，令更多人抗拒做檢測。感染及傳染病專科醫生林緯遜亦同意今次爆發與晚市堂食未有直接關係，他建議處所應加強從業員防疫意識，以免形成「雙輸」局面，需要再收緊。

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