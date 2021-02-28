我有正能量：鯉躍畫牆　拉近人與人距離

超過150年歷史的鯉魚門，由於靠近海邊，每年都會受颱風吹襲。為加強海傍低窪地區抵禦颱風的能力，政府於2017年天鴿吹襲香港後，在鯉魚門加建多幅混凝土牆，雖有助擋風，卻影響了海堤景致。有組織為改善現有海堤的景觀，特意邀請一班畫師及熱愛社區的義工，在海堤上繪畫壁畫，希望為社區增添活力及色彩。

鯉魚門天后廟附近的海傍，有一條為人熟悉的「壁畫村」。岸邊的海堤牆上畫着一幅幅色彩斑斕的壁畫，每一幅都訴說着一個鯉魚門或觀塘的故事，遠至舊日鯉魚門的歷史，近至現今區內日常生活都包含其中，例如居民在礦場採石、燈塔指引船航等。

「我哋畫嘅時候，有好多遊人同村民嚟睇我哋畫，尤其係一啲小朋友見到色彩豐富嘅圖畫會好開心。」畫師Cynthia及Moses是壁畫「魚光千色」的創作者，壁畫中有不同章節來描繪鯉魚門的發展史。Moses指初時構思主題有一定難度，因為有很多畫師參與，要事先與其他畫師交流，以確保各人的主題不會重複，最終花了近3個月完成作品。

拍檔Cynthia表示創作期間，不少經過的市民會和他們一同探討畫中的內容，甚至希望參與其中，「佢哋想參與，我哋都會畀枝筆佢哋畫下，感受下畫壁畫嘅感覺。」她稱讚壁畫活動十分有意義，除可美化社區外，更可以帶動鯉魚門的旅遊業，「對於我哋畫師嚟講，係好有成功感嘅事。」

在距離「魚光千色」壁畫不遠的是畫師Cindy及Grace的作品「鯉躍梵華」。「『鯉』代表鯉魚嗰種活潑跳動，『梵』代表梵高，『華』有繁盛嘅意思。」Cindy解釋創作理念源於鯉魚門及觀塘區新舊交雜的特色，畫中共有11個藝術元素，包含多個名畫家的足迹，如梵高、達文西等，並融合了波普藝術及現代藝術，希望可帶出鯉魚門的美景，尤其是最為人熟悉的「十大黃昏之一」。

「我冇諗過原來畫壁畫，係可以拉近人與人之間嘅距離。」Grace坦言畫壁畫最困難之處在於要把紙上的作品呈現在牆上，需要小心計算比例及位置，並經過多次修改。她回憶畫畫期間，有位在附近居住的伯伯十分關心她們的進度，有時更會提供一些美術指導予他們，「佢有時會借廁所畀我哋用，又會問我哋食咗飯未，我覺得佢好似當咗我哋係親人咁，好窩心。」

今次壁畫活動的美術指導Julian除帶領畫師創作壁畫外，更要在政府部門的要求及畫師概念之間作協調。她最難忘一個伯伯駐足觀看後，向畫師及義工們90度鞠躬致謝，「伯伯話以前呢度全部都係灰色牆，好似監獄，多得我哋幫佢美化咗佢嘅屋企。」Julian認為活動很有意義，很多村民更因此希望團體可以為他們的家園創作壁畫，但無奈資源有限，未能實現，「盛情難卻，我哋好希望幫啲街坊畫，但真係資金有限。」