「三無大廈」防疫工作部門互卸　劏房戶：有冤無路訴

疫情肆虐，被圍封多次的油尖旺及深水埗重災區中，有不少「三無大廈」的劏房戶，令防疫工作倍添困難。居深水埗劏房的何先生批評，政府部門對「三無大廈」的防疫工作互相推卸，「有問題民政事務總署都係得個知字，政府部門就推黎推去」，感到「有冤無路訴」。

居於110呎、月租3900元劏房的何先生指，三無大廈本身缺乏監管，即使劏房出現問題，大多時候都需要自行解決。如家裏的洗衣機去水位置不時淤塞，更有污水滲出，皆因一層三個單位被劏成九間劏房，九個家庭的喉管亂駁、共用原本只供三個家庭使用的去水喉。他直言，「我連間房個業主都唔知係邊個」，無法和業主求助，他也只好自行加插U型喉管於去水位，使去水較為暢順，但無奈之舉恐釀播疫風險。

對於居住區域早前經常封區，何先生表示憂慮，他認為劏房戶難以接收資訊「我連電視機都無個，如果唔知道要強制檢測，咁就5000蚊」。他擔心政府資訊不流通，無法得知封區資訊會被罰款。

近日，有民間企業為三無大廈劏房戶提供公共空間噴殺消毒塗層服務，作為受助劏房戶之一的何先生在噴灑消毒塗層後也感到更為安心。此次計劃為義務性質，計劃由去年3月推出至今，已惠及全港上萬戶劏房。

為劏房戶提供幫助的賽馬會好相寓劏房戶支援計劃社工黃秉滔建議，政府應多撥資源予三無大廈的劏房戶，如成立「劏房社工隊」，成為政府與劏房戶間的橋樑，協助解決防疫困難等問題。