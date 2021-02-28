買賣寵物惹議　倡禁私人發牌

買賣寵物在香港一直存在爭議，政府於2017年3月實施修訂法例《公眾衞生（動物及禽鳥）（售賣及繁育）規例》，繁殖及售賣狗隻，都要申請牌照。雖然政府修例加強監管買賣，惟有動物關注組織則認為不應發牌予任何私人機構，應集中透過領養寵物，才能真正保障動物權益，亦可減少為了繁殖牟利而洐生的問題。

有關法例透過3種牌照及一種許可證規管狗隻販賣，亦規定繁殖者需登記所有作繁殖的狗隻、母狗生育年齡上限、出售的狗隻必須已植入晶片、已接受由註冊獸醫執行的兩次防疫注射及必須長至10周大等多項措施，杜絕黑心狗場販賣狗隻，有關規例實施首半年已檢控3人。

不過，香港非牟利獸醫診所執行主席麥志豪直言反對任何形式買賣寵物，直指當局即使修例加強執法，惟亦變相開放一個買賣渠道，更難監控。該條例將於明年再檢討，麥認為屆時一定要求禁止私人買賣，應透過監管持牌大型機構，讓市民領養寵物，而大型機構數目少且資訊透明度高，政府在監管上一定比分散各區的寵物賣家更易掌握，這樣才是保障動物權利，亦杜絕買賣動物衍生的問題。