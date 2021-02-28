瀕危動物監管廢　陸龜松鼠通網賣

疫情下催生飼養寵物熱潮，近期網上更湧現販賣不同禁售寵物，包括松鼠及土撥鼠等，還有陸龜及金錢龜等待求售。但陸龜和金錢龜屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》物種，出售及飼養均需領牌，而東網記者日前卻直擊有人涉違例放售陸龜。學者直指，目前該類寵物約4分1的買賣並不合法。

「一隻索豹（索馬里亞巨人豹龜）都要6,200蚊，基本上都唔難養。」日前，記者於港鐵鑽石山站直擊一名賣家交收，他聲稱飼養並不需要牌照，不用擔心違法問題。該賣家聲稱龜隻為自家繁殖，同類的龜隻家裏還有10多隻，如買家不合意更可再約時間「睇龜」。但當賣家被問到放售陸龜是否需要牌照，對方則支吾以對，而整個過程中該賣家未有出示任何牌照證明。

世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄被定為「極度瀕危」的金錢龜，在網上各個寵物龜討論群組中，不難看到有賣家出售金錢龜，每隻價格約1萬港元。此外，松鼠、土撥鼠亦有價有市。據賣家貼文所示，出售松鼠包括花栗、雪地及飛鼠松鼠幼體等，價錢由1,050至6,500港元不等。此外，有貼文更指有土撥鼠出售，惟未有標示價格。記者透過日前聯絡賣家，佯稱要購買松鼠，惟對方告之貨源緊絀，暫時未有現貨，需要預訂，又指松鼠通常來自內地。

「現時網上買賣龜類嘅情況並不理想。」嶺南大學科學教研組助理教授宋亦希直言在網上販賣違禁寵物，會增加部門執法難度。他坦言目前有約四分一的買賣並不合法。而香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研亦提醒，市民應避免向無牌商家購買陸龜，以免招致刑責。另外，議員陳恒鑌直指，相關部門執法不力，以致於未能根治網售寵物問題，部門應多「放蛇」執法，並加強網上巡查。

漁護署發言人指，2016至2020年，違反有關條例而被控非法管有陸龜的案件共8宗。而該署一般不會批准土撥鼠和松鼠進口作飼養及販賣用途，亦從未簽發相關許可證。