傳播鏈未斷憂疫情反彈　張建宗：必要時加強防控工作

新冠肺炎疫情有反彈趨勢，近日出現餐廳群組感染個案之外，社區仍存在源頭不明病例，而繼首批科興疫苗抵港後，德國BioNTech第一批58.5萬劑「復必泰」疫苗，在延誤2日後於昨日(27日)到埗。政務司司長張建宗今日(28日)發表網誌表示，目前疫情仍然反覆，甚至有上升趨勢，情況令人憂慮，呼籲市民保持警惕，盡量不要群組聚集，而政府的防控工作必須持續，在有必要時亦會加強。

張續指，為盡早切斷傳播鏈，及更針對性地追截源頭不明個案，衞生防護中心昨日起已收緊檢疫及檢測安排，包括包括源頭不明確診者發病前7日內有密切接觸的人士須接受檢疫安排；若確診者的密切接觸者出現病徵，他們同住的家庭成員須接受檢疫3日；及收緊工作場所強制檢測標準，由原來2宗確診個案降低至1宗。

新冠疫苗接種計劃方面，各首長已於上周一(22日)率先接種首劑科興疫苗，至於5個優先接種組別的市民，亦在上星期開始預約接種科興疫苗。張稱，昨日共有約7,000位市民接種第一劑科興疫苗，自上周一以來，累計超過13,600人接種了第一劑疫苗。

而網上預約系統將於明日(3月1日)上午9時起再次開放，除了現時的5間社區疫苗接種中心供預約接種科興疫苗，政府亦會額外增加3間位於將軍澳、屯門和葵青的疫苗接種中心，令總數增至8間，連同醫管局轄下18間普通科門診診所，接種名額合共20萬個。而新增的3間疫苗接種中心，會於本周六(3月6日)開始運作。

另外，參與接種計劃的私家醫生，將在本星期中開始，為優先組別人士接種科興疫苗，而政府將於明日上載參與計劃的診所名單到「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」專題網站，供市民瀏覽獲取資訊，直接聯絡私家醫生診所，毋須經網上預約。