照顧長者及育嬰需要　度身訂造多項設施　港鐵貼心　旅途舒適放心

港鐵公司是本港市民最倚賴的公共交通工具之一，隨着時代變遷，其服務及設施亦不斷提升，尤其照顧「老友記」及有母乳餵哺需要的人士，例如於站內為「老友記」度身訂造多項設施，令他們的乘車旅途更舒適安全；又為餵哺母乳人士增設育嬰間和哺乳間，方便一家大細出行。服務如此貼心，榮獲2020年「超卓企業責任大獎」絕對實至名歸。

「好開心拎到呢個『超卓企業責任大獎』，呢個獎項代表住公眾對港鐵服務同埋我哋一班同事努力嘅認同。」港鐵公司總經理（客戶體驗拓展）梁靜雯指，港鐵公司的服務一直以人為本，除了提供安全、可靠及快捷的鐵路服務外，港鐵公司亦會密切留意乘客在乘車以外的需求，從而作出不同的服務及設施提升，「我哋一直留意不同乘客群嘅需要，以高齡人士同餵哺母乳嘅人士為例，佢哋都係需要關顧多啲嘅一群，希望佢哋有一個非常舒適方便又安全嘅乘車體驗。」

梁指，隨着人口高齡化，使用港鐵公司服務的「老友記」數目顯著上升，故港鐵公司特別考慮他們的需要，「例如港鐵愈來愈多新鐵路線，『老友記』識唔識轉車，去到佢哋想去嘅目的地呢？站入面又夠唔夠扶手或者座椅畀佢哋行得攰嘅時候抖一抖呢？呢啲我哋全部都有考慮。」

梁表示，現時港鐵車站增設多個大型標示，甚至客務中心更有提供放大鏡及出入口提示字母卡；另一方面，車站內亦不斷增設座位，以及在一些站內長通道加設扶手，確保『老友記』睇得到亦去得到。

另一方面，新手媽媽餵哺母乳漸趨普及，港鐵公司亦適時回應需求，「我哋希望為有需要嘅家長提供私隱度高又舒適嘅地方，方便媽媽餵哺母乳或者家人照顧初生嬰孩。」梁指，現時港鐵公司整個網絡近四分一的車站包括油塘站、中環站及鑽石山站等轉車站已先後增設育嬰間或哺乳間，而未來港鐵公司亦會於所有新綫車站，包括將於今年投入服務的屯馬綫新車站提供育嬰間，「希望做到令所有媽咪喺乘車旅程入面都唔使擔心，有餵哺母乳或者其他需要都可以落一落車去到育嬰間處理，之後再繼續行程。」

梁表示，港鐵公司未來會繼續投放資源，與時並進，持續改善站內設施，為乘客提供更加貼心和舒適的服務，「希望乘客繼續支持我哋。」