邱騰華指今年經濟存隱憂　疫情難消仍要審慎應對

新冠肺炎疫情重挫全球經濟，香港同樣大受打擊，失業率更飆至7%，創17年來的新高。商務及經濟發展局局長邱騰華今早(28日)在電台節目表示，失業率持續上升，有企業倒閉的同時，亦有很多企業願意再走多一步，令政府的借貸及升級轉型計劃的需求有上升，而最新公布的《財政預算案》強調「穩經濟、紓民困」，當局會協助企業「補底」解困，紓緩銀根問題，以捱過難關，同時企業亦需要裝備。

對於外界對香港今年的經濟增長預測有信心，他認為，香港經濟在去年經歷大跌後基數變低，故只要比去年表現稍好就會有正增長，惟全球沒有一個國家可避開疫情的打擊，歐美市場可否回復正常仍存在隱憂，並指出疫情不會因接種疫苗後一夜間消失，即使恢復社交活動，仍要審慎應對，做好防護措施。

他又指，香港過去一年受疫情影響，業界着重用科技營商，在線上經營，邱相信當疫情過後，線上經營「唔會返轉頭」，線上生意將取代實體店生意，亦有混合式的經營，而當局已向貿易發展局撥款建立相關平台，為企業提供線上經營的路向。

另外，他指香港仍未用盡內地雙循環，貿發局已有「GO GBA」平台，協助港商打入內地電商平台。當局早前亦徵求了不同利用5G科技的新意念，在電競、維修、物業管理、物流、醫療等方面收到不少建議，認為反應理想。

邱續指，全球未來的經濟動力在亞洲及東盟，中國與日韓東盟待簽訂《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，涵蓋全球三分一人口及貿易，預期經貿總量在20年後將會佔全球的一半，而美國政權交替後，相信仍在摸索與主要盟友的關係，但仍視中國為戰略對手。