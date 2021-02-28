強積金被批益晒基金經理　黃友嘉死撐已提高透明度促進競爭

強積金制度推行20年，外界批評有關投資最終只會「益晒」基金經理，而其收費及回報亦一直受到爭議。即將卸任的積金局主席黃友嘉今（28日）發表任內最後一次網誌，指出強積金制度設計上，局方沒有特定收費規管功能，但「死撐」已透過多種途徑提高強積金資訊透明度，促進市場競爭並加深打工仔投資理財能力，選擇性價比高的強積金基金，以推進收費下調，又指強積金整體平均基金開支比率，已由2007年12月的2.1%降至去年12月的1.44% ，減幅逾30%。

黃友嘉認為，強積金制度涉及全港打工仔，受託人要負責多項行政工作，包括按僱員投資指示處理供款及轉換基金、定期向規管機構呈交報告、以及審核和處理提取強積金申請等，而且比起零售基金，受託人須處理的投資金額一般較少和零碎，亦令行政成本增加。他強調，局方已透過多種途徑促進市場競爭，以推進收費下調，又指強積金是不錯的投資工具。截至去年12月，強積金總資產規模累積約11,400億港元，當中36%、即4,100億港元為扣除收費後的淨投資回報，平均年率化回報率為4.8%，跑贏同期通脹1.8%。

黃指出，強積金制度已成為香港工作人口重要的退休保障支柱，但面對後疫情時代、人口老化、經濟增長減慢及市況波動等種種挑戰，仍須再加以完善，認為強積金「下一個10年」勢必由金融科技主導，期望構建中的積金易平台有助推動競爭，帶來更好價格、產品和服務質素，最終令計劃成員獲益。