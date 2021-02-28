市民冀電子消費券增使用期限　陳茂波指或削弱成效要取捨

新一份《財政預算案》宣布，將向全港18歲以上合資格市民及新來港人士，分期發放總額5,000港元的電子消費券，涉及360億港元，希望鼓勵及帶動本地消費，惟行政費卻高達6億港元，被批浪費公帑。財政司司長陳茂波今日(28日)在網誌表示，電子消費券的設計及執行細節，將關係到用戶體驗及計劃成效，例如分期的期數、每次發放的金額等詳情，目前僅屬初步構思。當局在擬定計劃細節時，將仔細考慮市民及商戶的意見，並照顧沒有電子錢包和行動不便的市民，申請及使用消費券。

陳茂波續指，消費券各種不同的具體安排各有利弊，最終仍需要作出取捨，例如有市民希望可將金額一筆過注入消費券以供使用，但同時有意見認為這是變相傾斜大商戶；也有市民希望可增加消費券的使用期限，惟可能削弱計劃刺激消費的效用。他稱，在敲定細則時，會在儲值支付營運商可應付的技術範圍內，盡量兼顧用戶體驗及計劃成效。

至於預算案推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，他強調是為照顧一部分市民的需要，提供多一個輔助性質的財務選項，而非作為臨時失業援助的替代。

另外，就預算案提及的上調股票交易印花稅率，陳表示已審慎考慮了香港金融市場的競爭力及未來發展等因素。根據當局的建議，每10萬港元的交易只需多付30港元的印花稅，對一般的交易參與者應屬可負擔水平。他又指，作出相關決定時，已小心充分評估、衡量措施對香港市場競爭力的潛在影響，並會繼續觀察具體變化，作為日後參考。