第二輪N無津貼明起接受3人住戶申請　津貼額12500元

關愛基金明（1日）起，就第二輪「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目（N無津貼）接受3人住戶的新申請，租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或由非政府機構營辦的社會房屋，以及無家者等都可以申請，而3人住戶的津貼額為12,500港元。

關愛基金秘書處指，今年「N無津貼」的受惠住戶須以月租（或更長租期）形式租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或由非政府機構營辦的社會房屋；或租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位或由非政府機構提供予更生人士的宿舍的宿位；或居住於臨時房屋、船艇或是無家者；及每月入息須不超過指定限額，沒有領取綜合社會保障援助及沒有在香港擁有任何物業。

租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或社會房屋的住戶每月租金須不超過指定上限。3人住戶的入息和租金上限分別為26,800元及13,400元。

港府指，曾受惠於去年7月2日至11月30日期間推行的首輪項目的合資格住戶，亦可再次受惠。而新申請的3人住戶可於明日起，親身或以郵寄方式把申請表連同所有所需文件副本交到就近居住地區的服務單位。2021年項目的津貼金額，1人至5人或以上住戶，津貼額由4,500港元至15,500港元不等。