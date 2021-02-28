安老等社福開支需追落後　羅致光：步伐或因經濟狀況調整

本港人口持續老化，安老院舍宿位嚴重不足，不時有長者「等到死」亦未獲宿位。勞工及福利局局長羅致光今（28日）於網誌指出，來年社會福利經常開支預算為1,056億港元，按年上升16.2%，是增幅最大的政策組別。雖然安老及康復服務等社會福利開支，在「應使則使」的原則下仍需「追落後」，但羅強調，財政司司長陳茂波預計可見的未來幾年均會出現財赤，在現時經濟情況下，「追落後」的步伐或有所調整。

羅致光認為，現屆政府在投放資源改善社會福利方面不遺餘力，來年社會福利經常開支預算約1,056億元，較上年度修訂預算增加超過16%。當中社署來年的預算整體開支，較上年度修訂預算增加12.5%；若相比2017至18年度的實際開支，則增加超過一半，增幅最大的是安老服務，上升近90%，其次則是康復及醫務社會服務，增幅達66%。

羅又提到，在職家庭生活津貼去年7月曾上調津貼金額，預期相關的經常性開支，來年將有約15%的明顯增幅，但當中尚未包括當局將向立法會提出降低職津非單親住戶最低工時要求的建議，涉及逾9億港元一筆過額外開支。

另外，羅指去年受新冠肺炎疫情影響，不少福利服務均延誤推行，令更多服務未用盡撥款，情況更為明顯，去年度安老服務的修訂預算，因而較原來預算減少4.1%；康復及醫務社會服務，以及家庭及兒童福利則分別減少4.7%及7.8%。