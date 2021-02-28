預算案大幅減甜　陳茂波稱未來或再壓縮派糖規模

新一份《財政預算案》大幅「減甜」，財政司司長陳茂波今(28日)於電視節目上被問到未來派糖規模會否再縮減時指，有關派糖措施需要靈活考慮，按社會情況逐年決定，坦言「派糖規模再壓縮的機會是有、不敢排除」。他強調需要全盤考慮，包括視乎增加收入的來源，又指政府正留意有關全球最低稅率在港推行的可行性，相信可為政府增加稅收。

至於預算案中期預測已料2025/26年度財政儲備錄得盈餘，為何今次的派糖措施不可再「大手筆」？陳茂波表示相關的盈餘金額少，只有200多億港元，當中亦已包政府繼續發行綠債及回撥未來基金投資收益，否則也只會錄得赤字。他指，未來5年政府發債規模至1,700多億元，而未來基金投資收益回撥涉1,000億港元，總數達2,700億港元，才可維持未來幾年財政平穩。

至於外界質疑「百分百擔保個人特惠貸款計劃」只針對失業人士，而開工不足人士未能受惠，陳指勞工及福利局現有措施協助開工不足市民，如在職家庭津貼及短期培訓課程等，但不排除讓開工不足人士亦可申請計劃。他強調計劃是希望令審批手續更簡單便捷，但同時亦要防止被濫用，故此階段先讓失業人士申請。

另外，就預算案提出發放5,000港元電子消費券，有商戶憂慮消費者以電子支付方式消費會帶來昂貴手續費。陳指明白商戶會有相關負擔，局方與支付工具商討論時會爭取豁免，亦希望以優惠方式協助小商戶安裝有關支付裝置。他又指計劃會盡量沿用去年派發現金的系統，讓市民選擇使用哪個儲值電子支付工具及八達通，但毋須進行八達通實名制。被問到何時可公布詳情時，陳指局方已開始接觸八達通及其他儲值電子支付工具商，需要視乎如何達致政策目標及兼顧不同市民的情況，希望可盡快公布詳情。