鯉魚門檢疫中心驚爆鼠患恐播毒　檢疫者轟「入嚟仲危險」

鯉魚門度假村檢疫中心再爆衞生情況惡劣，醫療垃圾成為肥鼠盤中餐！該檢疫中心早於去年底爆出大量醫療廢料被堆積在公共地方足足兩日，東網今（28日）再接獲檢疫者投訴，指昨晚（27日）發現有老鼠爬至垃圾袋覓食，並在飽足後施施然離去，擔心中心內若有確診者，病毒或會經老鼠傳播開去，直言：「可能入嚟（檢疫）仲危險！」東網正向衞生署查詢事件。

入住該檢疫中心約一周的何先生指出，工作人員會發放紅色的醫療垃圾袋，以便棄置飯盒及水果殘渣等垃圾，若「裝滿晒」則可放於門外，工作人員會統一收集。他憶述，檢疫中心晚上一向較寧靜，但昨晚忽然聽到外面傳來聲響，往外一看竟發現有肥鼠在對面房間門外一袋醫療垃圾上亂竄，並嘗試打開垃圾袋，其後成功爬進袋中開大餐，並在吃飽後施施然離去。

何續指，當晚已立即通知有關工作人員，當時獲回覆指「已派人處理垃圾及通知有關部門落老鼠藥」，惟直至今早約8時多，該袋垃圾仍「原封不動」。他認為老鼠並非獨居，「見到一隻唔等於淨係得一隻」，批評檢疫中心衞生情況惡劣，對港府感到失望及不滿。他又擔心若情況持續恐釀爆疫危機，當局應加強清潔，並設立特定收垃圾時間，以免垃圾無人清理。

鯉魚門度假村檢疫中心早於去年12月中，被區議員踢爆多達30袋裝有醫療廢料的紅色膠袋堆放在中心門外無遮無掩，衞生署起初只稱為日常棄置品，惟兩日後卻跪低承認當中包括口罩等醫療廢物，被狠批隱瞞公眾利益，處理垃圾不善。