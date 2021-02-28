65%通識教師面對轉型問題　團體促盡快推課程綱要助過渡

教育局早前宣布改革高中4個核心科目，其中通識科的課程及考評改革幅度較大，引起社會關注。有教育團體今日(28日)公布一項問卷調查，結果顯示逾70%受訪通識科教師支持重整及刪減課程內容，但現時關於新課程的教材、考評資源不足，令業界無所適從，同時憂慮釋出課程後，教師的課堂難以編配。該團體促請當局盡快推出課程綱要、考試評核大綱及試題樣本等支援，協助通識科老師順利過渡或轉型。

香港教育工作者聯會於本月中進行了一項調查，並訪問了逾260位通識科教師。結果發現，超過70%受訪者支持通識科「必修必考、重整及刪減課程內容」，認為有助減輕學生考試壓力。考評改革亦獲大部分人支持，但當中只有55%教師認同「精簡評級為達標和不達標」，認為會減低學生的學習動機。

至於專業支援方面，超過70%教師分別支持政府應「盡快推出課程綱要」、「提供更多教學資源」，以及「給予培訓」。另外，大部分受訪者期望當局提供資源及人手，支援內地考察，並釐清細節，容許學校彈性增加考察課時，因10小時並不足以涵蓋往返內地路程所花費的時間。此外，有近65%受訪通識科教師表示，需要面對轉型問題，當中34%預計會轉為兼教通識科；30%表示或會轉型任教其他學科；更有7%指，自己有機會被學校裁減，情況令人憂慮。

通識科教師陳志興表示，他十多年都是專科專教通識科，雖然有心理準備要兼教其他科目，但需要籌備、培訓，預計過程並不簡單，認為當局應提供更多支援，他同時擔心會影響其教學成果及表現。教聯會理事丁江浩亦認為「教育局畀老師嘅信心唔夠」，課時大減對通識科教師絕對有很大影響。

該會副主席鄧飛則指，雖然4個核心科目縮減了課時，但標準課節一直是28節，「騰出課時做咩？唔代表選修科可以食晒(應用)啲課時㗎嘛？唔通核心科目老師都要兼教選修科？」他期望當局能推出課程規劃指引，以填補空出來的課程和時間。該會亦促請教育局盡快推出課程綱要、考試評核大綱及試題樣本，並給予更多教學資源及專業培訓，讓教師可早作準備，並建議設立過渡期，支援受影響教師轉型，並進一步諮詢學界意見等。