主教山配水庫體現本地建築史足蹟　團體促評為法定古蹟

逾百年歷史的深水埗主教山配水庫險遭拆毀惹來廣泛關注，古物古蹟辦事處指現正提交研究報告，並將開展為期1個月的公眾諮詢，再確認該古蹟評級。有關注團體今日(28日)發表由民間自發進行的文物價值評估報告，認為主教山配水庫是香港唯一以花崗石柱、紅磚圓拱、混凝土桶形拱頂和擋土牆而建成的配水庫，而且體現了香港在20世紀初的建築歷史過渡等，認為該配水庫極具文物價值，值得評為法定古蹟。

關注團體活現香港聯同一眾建築歷史學者，今日公布的「地水重光—主教山配水庫文物價值評估報告」，由一眾民間保育人士、建築師、水務專家，以及城市研究學者，自1月起成立報告籌備小組，並花了2個月時間，研究歷史文獻及整合民間流傳的配水庫資料，依照古蹟辦的6項評級準則，包括歷史價值、建築價值、原真性、罕有程度、組合價值，以及社會價值進行評估。小組成員之一、中文大學建築學系碩士生林嘉慧表示，主教山配水庫除了擁有備受坊間注目的「羅馬式拱門」設計外，亦是現時香港唯一以花崗石柱、紅磚圓拱、混凝土桶形拱頂和擋土牆而建成的配水庫，更以混凝土配合其他材料建成，後來的建築被鋼筋混凝土取代，故配水庫能獨特地反映本地土木工程走向現代化的足蹟。

林又指，主教山配水庫在當時「九龍重力自流供水系統」，聯合當時興建的九龍水塘、濾床等10項工程扮演重要角色，改善了九龍一帶的供水系統。另外，九龍水塘已有5項建築被評為法定古蹟，在組合價值下，主教山配水庫亦有直接關聯，加上主教山配水庫有獨特圓形設計，與本港現存的其餘4個戰前配水庫，包括雅賓利食水配水庫、油麻地食水配水庫、山頂食水配水庫，及歌賦山食水配水庫不同，小組認為主教山配水庫在歷史價值上亦十分重要。集合上述多種原因，小組促請古諮會將主教山配水庫定為法定古蹟。

活現香港共同創辦人陳智遠表示，現時會公開發表報告，是希望市民在閱讀後可繼續參與討論，團體亦會向古蹟辦與古諮會提交報告，認為該報告有極高參考價值，並希望對方能採納配水庫評為法定古蹟的建議，「如果低過法定古蹟，一定要有理據去說服關注嘅市民」。陳續指，是次報告匯集民間意見，由下而上，可即時討論，不會延誤評級過程，期望古諮會可改革評審機制。

建築歷史學者黎雋維則批評，主教山配水庫被水務署工程意外拆毀近4條石柱，認為政府在保育問題上有遺漏，同時忽視了建築物的價值，而非根據其歷史來釐定評級的優先次序，建議政府應改善古蹟管理做法。