啟德明渠大腸桿菌年間超標最高逾2.8倍　團體批政府懶理促改善

啟德是九龍區少數能發展水上活動的靜水區域，惟有團體認為政府於啟德發展計劃中「重陸輕水」，故於今日(28日)舉行記者會，希望向政府施加壓力，改善啟德明渠進口道及觀塘避風塘的水質，以及增設配套設施發展水上康樂活動，同時批評政府缺乏長遠改善水質方案。該團體期望，如政府能成功改善水質並有足夠支援，日後甚至能於啟德範圍水域舉辦國際性水上賽事。

為改善啟德明渠進口道及觀塘避風塘的水質，九龍區3區區議會，包括九龍城、黃大仙及觀塘，有多名議員先後通過動議，要求改善水質至適合進行水上康樂活動的標準。數據顯示，2019年啟德明渠進口道的7個水質測試點，其每100毫升水的大腸桿菌含量全年平均值全部超標，以全年平均值不超過610個來計算，其中2個測試點更高達2,361個及2,257個，分別超標1,751個及1,647個；觀塘避風塘的5個測試點中亦有1個超標。

被問及為何2018年的數據均全部合格，但到2019年時數值卻超標逾千，有關部門於區議會會議上亦無法解答。有議員批評政府無視訴求，只有官腔回應動議，卻無長遠方案改善水質，並指出現時啟德明渠污水主要來自新蒲崗、牛池灣、九龍城等地的渠口錯駁，但政府採取的截流及泵房方案只能將明渠污水抽出。創建香港行政總裁司馬文擔心現時方案不能解決水質低下問題，強調須「有入有出」，建議除了排出污水外，亦應由維港海域引入乾淨的水排走污水。

此外，現時政府已批出短期租約供運動團體設置水上活動中心，但該活動中心並沒有足夠配套設施支援，仍需增設合適設備如淋浴間、茶座、洗手間等。團體稱如情況許可，將在今年年底向公眾開放。