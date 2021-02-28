社交媒體帶動新興工種　團體倡為青年提供就業及創業培訓

本港經濟不景，對於初出茅廬的畢業生或已投身職場的青年均帶來巨大困難不少青年尋覓另類出路，利用新興社交媒體和科技投身各類「新興工種」，例如經營網店、Youtuber等新社會現象。關注綜援低收入聯盟展開《新興工種與青少年就業質性研究》研究，結果發現青年對創業和投身科技行業均感興趣，亦為青年帶來新的發展機遇。

關綜聯是次研究於2020年11月至2月期間進行，對十位從事或對「新興工種」，即有關善用科技、網上平台或電子商務等的工作有認識之人士接受訪問，受訪對象以青年為主。調查發現，小量受訪者認為青年人能重新興科技或各種網上平台成就穩定的事業，惟大多受訪者認為青年的職涯前景涉及整體經濟發展，故社會各方的持份者有需要制訂理想的發展方向和提供足夠的資源，營造可持續的工作機遇。

受訪者普遍認為現時政府曾力推的科學園、數碼港，以至現時推行的創業方向、科技事業亦較難吸引他們投身其中，政府於發展前可聆聽更多聲音，並研究建議政府提供更多的幫助，例如透過青年事務委員會提供更多的就業及創業相關的培訓和基金等。受訪者亦指出，認為香港的工作環境傾向保守，採取「避免錯誤」的工作態度，然而他們認為「試錯」、「從錯誤中學習」為更有效的學習和成長方式，更能培養青年成為理想的人才。

研究中發現不少受訪者均有從事Youtuber、網絡KOL (Key Opinion Leader) 、電子商務的經驗，而這三類工作的特色為自身擁有較大的自主權。對於部分受訪者，他們傾向對現有工作的回報、工作內容感不滿足而投身「新興行業」，基於網絡的開放性，人人皆可創立自己的事業。惟以經營網店為例，社交媒體大大降低了經營零售事業的門檻和困難，卻可能於欠缺經驗下面對作為老闆的挑戰。