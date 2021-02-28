藉藝人吸引觀眾　做節目介紹產品　Big Big Shop獨有宣傳模式突圍

一盤大生意，往往由一個小轉變開始。家喻戶曉的電視台無綫電視（TVB）成立Big Big Shop的故事，起始於一次煮食節目。據無綫電視新媒體集團有限公司營運總裁李家駿介紹，2018年有一個煮食節目，製作團隊在構思節目時想到在節目順道銷售產品，技術團隊遂鼓起勇氣建立銷售網站，一邊在節目內介紹產品，另一邊在廣告時間介紹在哪裏可以賣。

他口中的那個網站，起初只售賣三數件貨品，但時至今天，Big Big Shop貨架上的貨品已超過5萬5千件。成功絕非偶然，因為環顧香港以致大中華區，網購平台強者林立，Big Big Shop能夠脫穎而出，全憑其獨特之處 -- 節目的專業製作能力，以及廣受觀眾歡迎的藝人去吸引觀眾，將產品專業地於電視、社交媒體等平台展示和銷售。

李家駿解釋，這樣的好處較單單打廣告有更大成效。例如要售賣電飯鍋，廣告播出時間只是短短幾十秒，準買家對產品很難有一個全面的認識，但如果在節目裏面介紹，可以從煮食角度出發，講解這電飯鍋怎樣用、怎樣清洗，這些都是家庭主婦準備買飯鍋前關心的問題。

另外，Big Big Shop除了與合作夥伴推出優惠之外，也主力出售很多特色、優質的產品。例如一些TVB自家品牌的產品，好像是不同味道的醬油、XO醬等。而專為香港小姐推出的「Little Miss Hong Kong」后冠，更是Big Big Shop暢銷產品之一。

未來，除了約每月舉辦一次的「感謝祭」之外，Big Big Shop也着手加強物流和配送，並逐步向境外進軍，目前在大灣區、新加坡和馬來西亞都有其足迹。李氏希望，能接觸到全世界收看TVB的觀眾，只要能將貨品送到當地，就希望在那裏有他們的貨品推廣和銷售。

憑藉以上的優勢，Big Big Shop獲得市場的認可，更突圍而出奪得《東方日報》及《on.cc 東網》舉辦的「超卓品牌大獎2020」的「超卓網上購物平台大獎」。