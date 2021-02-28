樓宇排水系統維修資助計劃　料惠及逾3000幢大廈

資助計劃涵蓋渠管勘測及修葺樓宇公用排水系統，以改善排水系統的整體功能。

新冠肺炎疫情下，大廈渠管衞生情況引起熱議。財政預算案公布預留10億港元聯同市區重建局推出「樓宇排水系統維修資助計劃」，為老舊、差餉租值較低的樓宇業主提供支援，協助他們為大廈渠管進行檢查、維修或提升工程。發展局局長黃偉綸今日（28日）發表網誌，透露計劃料可惠及超過3,000幢大廈。

屋宇署屋宇測量師任佩雯表示，資助計劃將集中在樓齡達40年或以上、平均應課差餉租值較低的住用或綜合用途私人樓宇。除接受可自行籌組工程的業主申請，署方亦將按風險評估挑選未能自行籌組工程的樓宇，例如「三無大廈」。計劃將涵蓋渠管勘測及修葺樓宇公用排水系統，以及其相連而非位於個別單位內的分支渠管，以改善排水系統的整體功能。

計劃將以專款專項的方式，以資助樓宇為基礎，合資格樓宇可獲所需費用的80%資助。業主毋須進行資產審查，單位亦毋須為自住物業。黃稱，預計5月開始接受申請，預期本年內先為300幢老舊樓宇開展公用排水系統的勘測或維修工程。

另外，早前政府透過「防疫抗疫基金」推行一項為期2年的特別措施，為全港大約2萬幢樓高3層以上的住用或綜合用途私人樓宇，視察其外牆的排水系統。計劃截至今年1月，已視察了約3,500幢樓宇，發現部分樓宇的外牆排水管有欠妥之處，並正檢視相關報告。