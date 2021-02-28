裕民坊4違規構建築物佔用人拒搬遷　市建局將按法例收回土地

市區重建局行政總監韋志成今日(7日)發表網誌，表示觀塘重建項目第五發展區的所有業權已復歸政府，並已為居住在項目內的受影響住戶及地舖商戶，給予適切的遷置安排，同時收回所有住用及商用物業業權。至於在裕民坊的違規構築物，局方將預留1,300萬港元予4個違規構建築物佔用人作津貼及協助搬遷的費用。

韋指，搬遷方案得到超過9成構築物佔用人接納，惟目前裕民坊仍有4個違規構築物的佔用人未接納方案，局方將會透過法律途徑，收回仍被佔用的政府土地。局方又指，已預留合共約1,300萬港元予4名餘下佔用人，在按法定程序清場前，若他們接納方案及願意遷出，局方將安排發放適用的津貼及協助搬遷。

至於部分構築物經營者盼原區經營，市建局將在第二、三發展區商場內的「裕民里」預留店舖讓有意回遷的商戶優先租用，以及提供租金及管理費寬減。

韋又指，已完成的第一至第三發展區，和餘下的第四及第五發展區，將在同一幅總綱發展藍圖下作整全規劃，規劃設計包括將第四及第五區面向觀塘道的建築物界線向後移，以騰出更多地面空間增設新行車線，而郵政局、民政處及區議會等因重建而臨時遷往觀塘商貿區的公共設施，亦可在項目內的新社區設施綜合大樓重置。