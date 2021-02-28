47名泛民聆訊設3個延伸庭轉播　座位閒置15分鐘將重新分配

西九龍裁判法院明日將安排3個法庭的延伸部分轉播有關案件的法庭程序。

發起或參與民主派「35+」初選，涉嫌違反《港區國安法》顛覆國家政權罪的47人，將於明日(3月1日)上午11時後於西九龍裁判法院提堂。司法機構表示會盡量預留額外座位，並作出特別的公眾旁聽安排，以應對旁聽座位供不應求的情況。司法機構續指，由於預計案件被告超過40名，其法律代表人數眾多，法庭內共95個的座位會全數分配予他們。

經考慮整座法院大樓其餘可用的法庭和轉播設施的容量後，將會安排3個法庭的延伸部分，轉播有關案件的法庭程序，並提供共66個記者席和95個公眾席，給不同人士旁聽，包括第2庭將提供30個記者席和40多個家屬席、第18庭將提供36個記者席、14個公眾席和5個公眾企位及陪審員集合處將提供76個公眾席。

司法機構又指，在聆訊進行期間，為盡量公平分配和利用有限數量的座位，任何座位在聆訊期間被閒置15分鐘或以上，將被重新分配予其他法庭使用者，這項要求與其他法院，如高等法院，規定大致相同，即若持籌人離開其座位或位置15分鐘或以上後，入場籌號將作無效。

法庭使用者如欲旁聽聆訊，需於西九龍法院大樓一樓中庭的指定區域排隊輪候，預計聆訊不早於上午11時開始，家屬席籌號將確定於上午10時15分派發，而其他旁聽籌號則於上午10時30分派發，屆時應依從司法機構職員和保安人員的指示。