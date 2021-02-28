政Whats噏：張國鈞扮居士算開工吉日　寸陳梓維放到初18

早前佐敦區議員陳梓維稱其區議員辦事處會由年三十晚休假至初十八，引來唔少批評。話咁快今日係二月最後一日，聽日（3月1日）就係陳梓維辦事處終於開工嘅日子。議員張國鈞今日（28日）就係社交平台發布咗條短片，只見佢拎住個羅庚度下，唔通張國鈞要轉行做風水師？

原來張係短片入面扮演居士，戴上紅色頸巾，又拎住個羅庚左睇右睇，都幾入戲。「張居士」幫其黨嘅中西區區議員辦事處睇吓幾時開工好，張動動手指輕輕一算，稱今年開工嘅吉時係初四、初七、初八同初九。張指有啲區議員到正月十八先開工，放足18日假，暗寸陳梓維。張認為放咁多日假對該位區議員當然好啦，但對街坊就唔好喇！張批評有人拎公帑出糧，但自己就放18日悠長假期。

另外，片段入面又寸有啲民主派區議員接到麻煩嘅個案，就轉介畀建制派區議員辦事處幫手，之後更加放上社交平台「認叻」，其實咪就係寸緊陳梓維之前因為無求助個案大廈嘅業主立案發團聯絡方法，就隨之將個案轉畀當區嘅建制派前區議員跟進囉！亦都有網民係片段下面留言，批評民主派區議員返工同唔返工一啲分別都無，反問若果要靠民主派區議員嘅話香港人一早餓死咗喇！