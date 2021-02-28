油麻地避風塘罕現2隻黑天鵝　網民嘖嘖稱奇

繼本月18日有東網讀者，在油麻地避風塘卸貨區附近公眾碼頭，發現2隻黑天鵝在樓梯位置徘徊後，牠們2日後(20日)在相若位置再次出現。據愛協提供的片段可見，當時2隻黑天鵝有一身烏黑光亮的羽毛，初步看來未有受傷，其中1隻黑天鵝更不斷長鳴。

事件曝光後引起網民熱議，有網民擔心卸貨區一帶海面經常有貨輪往來，恐會對2隻黑天鵝構成危險，亦有網民指在上周五(26日)在鰂魚涌一帶發現2隻黑天鵝蹤影。翻查漁農自然護理署《香港鳥類名錄》，黑天鵝並非本地物種，相信該對黑天鵝從其他地方飛來香港。

愛協發言人表示，愛協於本月11日接獲市民求助，指於油麻地公眾貨物裝卸區發現一對黑天鵝，愛協督察到場後觀察天鵝身體狀況正常，但當步近時天鵝隨即跳入海中游走。其後愛協督察再於本月15日及20日返回上址，再次觀察2隻黑天鵝，身體狀況正常沒有受傷，步近時天鵝再次游走，由於該2隻天鵝均無受傷，亦未見身體有異，故未有即時展開拯救。

翻查資料顯示，香港近年亦曾出現黑天鵝，其中於去年12月，1隻黑天鵝在下白泥村出現，不時在魚塘覓食，亮麗外表深得村民疼愛。惟黑天鵝其後被發現死亡，身上有兩個血洞，疑遭動物咬噬。