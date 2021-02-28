政府預留5500萬為行山徑鋪橋搭路　環團憂沙化情況惡化

政府在財政預算案中表示預留5500萬港元，在未來5年就郊野公園內10條熱門及具旅遊潛力的行山徑推行第2期改善計劃，提升市民及旅客的消閒體驗，另又會預留5億港元來為部分郊野公園設施，增加觀景台、樹頂歷奇和升級露營地點等設施。然而，有行山人士與環保團體擔心，計劃會鼓勵更多人前往熱門山徑，沙化問題會惡化，另又質疑一些選定路徑難以加大承托力，建議政府要做好教育，甚至有需要時應「封山」。

在疫情下市民蜂擁至多區山徑，多處沙化情況嚴重，如元朗雞公嶺受越野電單車影響，山嶺有多處車胎痕，地面沙塵滾滾；塔門因草地長期受遊人踐踏與營帳覆蓋，已寸草不生；楓香林至黃泥墩水塘一段因途經近來「打卡熱點」千島湖，人多至被網民批評「遠睇好似螞蟻山丘」。

行山團體「隨我行」創辦人邱先生指政府選擇的十條行山徑各有不同，當中如太墩至北潭涌一段是未開發的山徑，他認為政府要做好規劃，他指以往北區曾斥資近4,610 萬港元去改善粉嶺蝴蝶山及畫眉山行山徑，以蝴蝶山為例，當時增設涼亭、觀景台，又增加扶手，「好似唔同咗好多」。但對行山人士而言，他指路段過度人工化，反而沒了行山人士希望接近大自然，希望遠離市區的行山徑，當局會「就地取材」，用木梯而非石屎。另外，對於多區有沙化問題，他期望政府可撥出資源加強保養，減少山徑耗損，更建議有需要可「封山」，「之前封咗啲營地、燒烤場都好有用，可能之後夏天，可以封一封山畀佢可以唞吓，生返啲草出嚟。」

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙表示，整體是歡迎政府優化行山徑，但政府打算改善行山徑後推廣綠色旅遊，但未有考慮到部分山徑的承托力，如梧桐寨瀑布徑是天然樹林，加上有溪流在兩側，路段較窄，難以想像可擴闊路段，她指如鳳凰徑第三段、楓香林至黃泥墩水塘一段經已是熱門路徑，難以提升承托力。鄭茹蕙建議政府除了加強硬件配套外，亦要加強教育與管理。

政府打算改善10條行山徑，包括完善路徑覆蓋及連貫、管理路徑的水土流失、改善植被、加設飲水機、觀景點及優化郊遊資訊牌等。涉及的山徑包括獅子山歷史徑、城門歷史徑、香港仔畔塘徑、鳳凰徑第三段、橫七古道、梧桐寨瀑布徑、戰地遺迹徑–鹿頸、太墩至北潭涌、石龍拱至蓮花山、楓香林至黃泥墩水塘。