元朗狗隻慘遭工程車撞倒受傷　司機事後不顧而去

元朗發生工程車撞狗事件。昨日(27日)下午4時許，元朗一名狗主報案，指他翻看閉路電視，發現上周五(26日)下午約5時，一輛貨車懷疑在橫洲吳屋村一帶撞倒其狗隻，致牠頭及腳受傷。該輛貨車其後再度出現，他立即截停貨車司機理論，惟雙方各執一詞，遂聯絡警方處理。警員接報到場，經初步調查後，相信事件不涉及刑事成份，案件原列作糾紛，其後雙方同意自行和解。

愛協發言人表示，昨晨接獲一名居於元朗橫洲的狗主電話，指其飼養的狗隻於上周五晚上起不知所終，於昨早尋獲時發現其頭部及前腳受傷。狗主在查問下得知上周五晚上有一輛工程車撞倒狗狗，於是報警求助。警察到場調查後，指案件不涉及虐待動物成分。車主承認撞傷狗隻，而且未有即時報警處理，令狗隻未能獲得即時治理，並願意支付狗隻醫療費用。

愛協呼籲駕駛人士一旦不幸遇到交通意外，並導致動物受傷，應盡快報警求助或聯絡愛護動物協會，以確保受傷動物盡快獲得治理。

本港保護動物的法例滯後且備受批評，食物及衞生局早前提交《2021年道路交通（修訂）條例草案》，修例旨在擴大『動物』的涵蓋範圍，規定司機在撞倒貓隻或狗隻時必須停車，並須向警員留下資料，否則須不遲於意外發生後24小時報警。根據立法會文件，草案在上周三（24日）提交至立法會審議二讀，目前辯論中止待續。