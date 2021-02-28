政Whats噏：鄭若驊被批算農曆10月官職動搖　唔通要問責下台？

政府無能，搞到香港立立亂！早前都講過，香港術數家協會術數師楊子東為多名問責局長批算運程，上任以來醜聞纏身、被嘲為「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊嘅運程更差，楊師傅話鄭會瞓唔到覺失眠，甚至有機會官位受到動搖添呀！

話時話，鄭若驊甫上場已經醜聞纏身，民望更長期「墊司底」，外界要求佢問責落台嘅聲音不絕，原來佢喺牛年嘅運程都係好差㗎！楊師傅話鄭若驊嘅八字屬強水命，農曆二月鄭嘅身邊就會有小人是非。以為小人是非已經好差？未算呀！楊師傅話去到農曆三月時，鄭會隱隱地覺得身邊有啲事唔妥，仲會因為咁而失眠，無覺好瞓；去到農曆六月，佢嘅工作亦會面對好大壓力，職場內部更係會面對兩個勢力嘅鬥爭。

下半年又點呢？楊師傅話鄭嘅運程愈嚟愈差，農曆七至八月會發生好多對佢不利嘅事。去到農曆十月，由於鄭嘅八字屬強水命，十月對佢嚟講就太多水喇，佢受唔住，就連佢嘅官職都可能受到動搖。鄭嘅運程可謂衰到年尾。

鄭若驊嘅表現有幾差，大家有目共睹喇！正如佢嘅民望長期「墊司底」，都係事出有因。實際上，外界經常批評鄭「龜縮」做「鍵盤戰士」，懶做法例解說工作。對外做唔好，對內亦管理不善，佢上任至今僅3年，已有4名律政司高層「跳船」，據悉，律政司有大批人手流失，單計前年及去年，律師職系已有33人離任，仲有請辭員工明言同鄭意見不合。

唔單止員工頻頻跳船，律政司檢控官翁達揚喺前年更出版一本法律常識書籍，教導疑犯「避開法律陷阱」，猶如「黑暴秘笈」，令外界嘩然，翁其後被調職，最後更辭職。呢件事好明顯係內部管理不善。

前年嘅反修例示威至今超過1年半，大量案件積壓，偏偏鄭仍然歎慢板處理，無論係對被告定係社會大眾都唔公平，未能作出阻嚇作用。各界亦紛紛批評鄭辦事不力，理應問責下台！楊師傅話農曆10月鄭嘅官職有動搖，係咪會做唔完呢屆任期呢？咁大家就要拭目以待嘞！