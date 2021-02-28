中大研究揭蛋白拮抗作用機制　或可開發小腦萎縮症治療方案

中大與英國牛津大學合作，發現人體蛋白間的拮抗作用，或可開發小腦萎縮症的治療方向。

小腦萎縮症三型（又稱馬查多約瑟夫病）是顯性基因遺傳的小腦性共濟失調疾病中最常見的一種，患者會出現步態失調、失去平衡感、視力模糊及口齒不清等症狀，最後會失去自理能力，至今未有治療方法。香港中文大學與英國牛津大學合作，發現人體蛋白間的拮抗作用，可調控此類疾病的蛋白降解與神經退化，有望為治療帶來新方向。

蛋白質在人體細胞中擔當重要角色，包括發展及維持神經元細胞的功能。不過，錯誤摺疊和聚集的蛋白質或有害，有機會形成帶毒性及無法溶解的蛋白聚合物，誘發疾病。在小腦萎縮症三型等神經系統疾病中，這些出錯的蛋白質會聚集於退化的神經元中，影響其他蛋白的正常功能。

研究團隊發現，小腦萎縮症三型疾病蛋白的水平，與細胞核內定位的「Prpf19」蛋白有密切的關係，當「Prpf19」功能增強時，小腦萎縮症三型疾病蛋白會受到降解，減低細胞毒性。不過，人體內的「Exoc7」蛋白會減低「Prpf19」對疾病蛋白的分解，影響「Prpf19」的保護功能。

中大生命科學學院教授陳浩然表示，研究揭示了「Prpf19」與「Exoc7」之間的蛋白拮抗作用及機制，有助開發針對「Prpf19」的潛在分子或激活劑，為小腦萎縮症三型及其他神經退行性疾病提供新的治療方案。有關研究已發表於國際分子生物學期刊《Cell Death & Disease》。