政Whats噏：不滿主持會議手法　何君堯盧偉國隔空駁火

政府財政赤字不斷創新高，作為議員更應該要睇實政府開支。立法會發展事務委員會早前討論為可持續大嶼辦事處新開兩個編外職位，期間議員何君堯質疑主席盧偉國(WK)唔畀佢追問，形容係草率通過項目，仲直斥敷衍添。過去WK嘅主持會議手法都備受質疑，今次佢就反駁話已經畀何君堯問到盡，同埋要追返啲會議議程安排。

話說會議喺上周二(23日)召開，不過何君堯遲遲未下火，仲喺Facebook以「議員的職責」為題，話對WK嘅會議處理手法表示強烈抗議。佢話議員已有共識，喺唔景氣嘅環境下，唔可以任由政府開位，認為根本唔需要用千幾萬開支開設新職位，但當時只有4位議員發言，用咗都唔夠半個鐘。佢仲話，當時WK忽視佢作出第2次提問嘅要求就草率通過項目，有敷衍塞責之嫌喎。佢仲認為，作為主席必需要公平、公正處事，否則難以服眾喇。

WK回覆查詢時就反駁，話當時已經畀何「問到盡」，提問連同官員回答一共有9分半鐘。佢就話，當時留意到其他議員都冇反對將文件提交至人事編制小組委員會，要按主流意見作總結，仲話冇忽視何嘅關注，已經即時要求官員喺會後再作溝通。以前WK做工務小組委員會主席時都備受質疑，依家又再被質疑，咁搞法啲爭議就沒完沒了喇！