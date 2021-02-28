婆婆疑接種疫苗後雙眼感模糊　接種中心稱已叫白車送院

本港新冠肺炎疫苗接種計劃進行數天，疑再有長者於接種疫苗後出現副作用。有接種中心指一名婆婆昨日(27日）接種疫苗後雙眼感到模糊，雖未見有出現其他問題，心跳亦屬正常，但接種中心為謹慎起見，決定將召喚救護車將她送院治理。早前亦有一名老翁於注射科興疫苗後出現心悸，情況雖穩定但仍未出院。

營運沙田源禾路體育館接種中心的百本專業護理服務顧問龐愛蘭表示，昨日有一名婆婆打針後指自己雙眼「眼濛濛」，但並無其他徵狀，惟中心不確定其情況，為謹慎起見，因而將婆婆送院治理。龐強調，此情況於接種3日以來首次出現，並不常見。

龐又指，昨日一名成年男子因陪同70歲以上親友接種，因此都是合資格打針者，惟注射後感暈眩，其後發現因未有進食早餐，平躺休息一段時間後已回復精神並離開。龐透露，多個接種中心若運作順暢，每日最多可為3,000名市民接種疫苗，現時趨勢由首日的1,400人次上升至今日的1,700人。

東網就事件向醫院管理局查詢，醫管局回覆指，昨日沒有接獲源禾路體育館接種中心注射疫苗後不適的送院個案。