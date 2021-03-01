20處指明地方須強檢 包括大角咀官立嘉道理爵士中學
2021年03月01日 00:00
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官立嘉道理爵士中學（西九龍）的職員及學生須接受強檢。
政府昨日（2月28日）深夜刊憲列出20處指明地方，要求於指定期間身處這些地方的人士接受強制新冠肺炎病毒檢測。包括：
14幢新增一宗或以上確診個案的大廈：
1. 觀塘安秀道20號安泰邨智泰樓
2. 觀塘曉光街44號富華閣
3. 觀塘曉光街21號曉麗苑曉暉閣
4. 九龍觀塘月華街28-30號泰康樓B座
5. 柴灣環翠道18號興華（二）邨裕興樓及樂興樓
6. 灣仔菲林明道21-29號／駱克道 204-210號三元大廈
7. 山頂加列山道41號明德國際醫院員工宿舍
8. 馬灣珀麗路8號珀麗灣第6座
9. 馬灣珀麗路8號珀麗灣第26座
10. 屯門友愛路4號友愛邨愛智樓第2座
11. 大角咀道84-86號九龍珀麗酒店
12. 元朗教育路88號寶城洋樓
13. 太子大南街74-76號
14. 觀塘曉光街42號曉華大廈
任何在今年2月15日至2月28日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於3月2日或之前接受檢測；受檢人士若在今年2月26日至2月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
5個出現一宗或以上確診個案的工作場所：
1. 觀塘駿業街56號中海日升中心38-39樓建造業議會
2. 灣仔駱克道382號旭逸雅捷酒店（灣仔）
3. 銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店
4. 九龍油尖旺彌敦道348號香港九龍諾富特酒店
5. 金鐘金鐘道89號力寶中心1座15樓夏禮文律師行
任何在今年2月15日至2月28日期間曾身處上述指明地方工作或值勤的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於3月2日或之前接受檢測；受檢人士若在今年2月26日至2月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
此外，位於大角咀的官立嘉道理爵士中學（西九龍）有學生確診，因此該校的員工及學生須進行強制檢測。任何在今年2月15日至2月28日期間曾身處該校工作或值勤的人士，包括全職、兼職及替假員工，以及在該校就讀的學生，須於3月2日或之前接受檢測；受檢人士若在今年2月26日至2月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。