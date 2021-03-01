何志平專欄：小人之心

蘇聯解體後的30年，美國正發現自己正在與中國進行新的大國競爭。近年來，中國似乎充滿信心，疫情迅速受到控制，經濟正在復甦，軍事現代化，技術發展日新月異，外交影響力在世界範圍內不斷的擴大。

正當美國各大民間和政黨智庫在年初相繼的推出針對中美外交關係戰略的研究報告，以圖影響新政府之對華政策，遠在美國德州休斯敦的老朋友邁斯達教授來訊談及去年年底美國企業協會（AEI）的亞洲研究主任布魯門塔爾的新書《中國的惡夢：衰敗國家的雄心勃勃》，仔細的研究了中國的能力和戰略目標。

老朋友說：「作者布魯門塔爾的研究始於多年前在五角大樓（美國國防部）專門研究中國的辦公室，他深刻地了解中國的改變和發展。他書裏的主要論調是揭示了現代中國的悖論：這是一個自信，雄心勃勃的力量，但它潛在的弱點，可能會推翻它的崛起，甚至加速它的衰敗。儘管中國內部的弱點不斷加劇，它仍在推進宏偉的戰略野心。作者很明確的表示：中國的野心遍布全球，在爭奪區域霸權時還有全球體系的主導權。他指出習近平在2017年發表的第19屆中國共產黨代表大會工作報告裏預測，到本世紀中葉，中國將成為『一個擁有世界一流軍事實力的繁榮、現代、強大的社會主義國家』。布魯門塔爾認為，北京的『爭取地緣政治的鬥爭將不僅限於亞洲』，因為『中國希望領導一個圍繞中國力量並受中國制規則統治的新世界秩序。』」

老教授看我沒啥反應便繼續說：「作者認為，中國主要關心政權的存在，但也以中國為中心的國際秩序至關重要，這一直是國內政權合法性的重要根源。但潛在一系列經濟社會和政治的挑戰也愈趨明顯，包括迅速發展的人口危機，經濟被國家控制而導致增長放緩、資本外逃以及富裕的中國人將數千億美元轉移到境外，環境退化阻礙了中國的農業生產和人民的健康，由於中國為釋放創新的努力而出現中等收入陷阱的前景，以及對分裂主義和國內動盪的恐懼。中國的實力比許多人理解的要弱。中國的專制治理體系是與美國大國競爭的根本障礙。 從歷史上看，從古代到冷戰，獨裁大國在與民主對手的長期大國競爭中表現不佳。獨裁政府通過強調順從文化和限制自由企業來扼殺經濟增長和創新。在外交領域，獨裁者們極不容易建立深遠的國際聯盟和夥伴關係。在軍事問題上，他們將更多資源用於壓制自己的人民，而不是防禦外部威脅。中國飽受以下挑戰之苦：經濟放緩；國外很少有真正的朋友；和國家內部的不安全感。」

老朋友知道我在等他說到重點裏來，便鄭重的說：「作者以為今天的中國正在通過建立一個新的恐懼帝國來彌補民主的政治訴求和意識形態的不足。作者更明言，中國的實力比看起來的脆弱得多，權力下降與崛起的權力一樣的危險，中國仍對美國及其盟國構成了嚴重的威脅！華盛頓有學者以中國為可怕的對手，也有人以為中國內部問題眾多，沒啥太大的威脅而可以繼續合作。而這書的作者筆下的中國既脆弱又危險！這書結論說：最後我們想活在一個甚麼樣的世界裏？北京也許有一個明確的答案，華盛頓沒有。作者概述了美國獲勝理論的關鍵：要讓中國了解明白，這種競爭的成本太高，有可能損害北京政權存在的關鍵目標！美國及其盟國必須捍衞以美國為首的、以規則為基礎的國際體系，使其免受中國構成的經濟、治理和軍事威脅，並改變中國領導人的心態，使他們相信，挑戰以美國為首的體制過於困難且代價高昂！」

我笑着回應：「真是小人之心！說的其實是美國自己本身的心態反射映照。對中國也是一種居安思危的激勵：『入無法家拂士，出無敵國外患，國恒亡！』」