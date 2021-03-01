47泛民通宵扣留　由警押上庭　議員及學者指反映案情嚴重

47名有份發起或參與去年7月民主派「35+」初選的人士，昨日被控「串謀顛覆國家政權罪」，遭通宵扣留在警署，不准保釋，今早由警方押上法庭應訊，議員及學者均指，這反映案件性質嚴重，以往涉及示威的案件，即使被落案起訴，很多時也獲准保釋，像今次須通宵扣留，並由警方押上法庭，案件嚴重性可想而知，又批評有關人士明目張膽提出初選和「攬炒十步曲」，其後陸續解散組織又轉口稱擁護《基本法》，藉此「洗底、甩身」，行為令人質疑。

議員葛珮帆表示，有參與初選人士提及癱瘓港府和聯絡外國制裁本港，影響國家政權，而「串謀顛覆國家政權罪」屬於嚴重罪行，涉案人士「不要以為解散組織，或講句『擁護《基本法》或特區政府』就能洗底。」她又指，不少市民連同她自己亦質疑為何有8名參與或策劃初選的人士未被檢控，情況令人感到奇怪。她又認為，今次被控人士不准保釋，而是被通宵扣留，今早由警方押上法庭，可見案件的嚴重性。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，有參選人士的政綱提到「攬炒」、癱瘓港府運作，以及迫使政府高級官員辭職的內容，而這次檢控亦說明有關政綱內容都會受到法例制裁，違反《國安法》。陳指出，目前被拘捕的47人主要為參選人和策劃者角色，但背後斥資的操盤金主至今仍未揪出。對於有8人是次未被檢控，陳認為律政司應當解釋為何未曾對有關人等提出檢控。

根據《港區國安法》，顛覆國家政權罪的定義是推翻、破壞中國憲法確定的制度、推翻中央或香港政權機關、嚴重干擾、阻撓、破壞中央或香港政權機關依法履行職權，或者攻擊、破壞香港政權機關履職場所和設施，致使無法正常履行職能，刑期介乎3年監禁以下，至無期徒刑。