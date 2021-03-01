東方日報A1：國安處最大規模起訴　47泛民今提堂

警方國家安全處於今年初就發起或參與民主派「35+」初選大舉拘捕55人，指他們涉嫌違反《港區國安法》，昨日向當中47人作出起訴，指他們涉嫌觸犯《港區國安法》中的「串謀顛覆國家政權罪」，是《港區國安法》於去年6月底實施以來最大規模的檢控行動。被控人士包括牽頭發起民主派初選的香港大學法律系前副教授戴耀廷、前議員楊岳橋、區諾軒、梁國雄及林卓廷，所有人不得保釋，通宵在警署扣留，今早由警方押解至西九龍裁判法院提堂。其餘8名被捕人士則未被警方國安處起訴，昨報到後獲准保釋。

警方指，以串謀顛覆國家政權罪起訴47名人士，包括39男8女，年齡介乎23至64歲。去年7月，泛民主派舉行「35+」初選，涉因干擾立法會選舉不符《港區國安法》規定，55人在今年1月被捕，警方上周五陸續要求上述人士提早於昨日到全港各區警署報到。

直至昨日下午約2時，多名泛民人士現身不同警署。前議員區諾軒、東區區議員鄭達鴻及前「民主動力」召集人趙家賢抵達北角警署，其中區諾軒進入警署時稱「冇嘢講」，與在場人士握手，並舉起「五、一」手勢。

九龍區方面，民主黨黃碧雲及社民連岑子杰進入油麻地警署報到；另一社民連成員梁國雄則在牛頭角警署報到，他更與黨友拉起橫額呼叫口號，指希望所有被捕人士都能保釋，又稱選舉是公民應有權利，認為今次是政治性檢控。

新界區方面，戴耀廷及阿布泰生活百貨創辦人林景楠到馬鞍山警署報到。戴的代表律師何俊仁約下午4時離開馬鞍山警署，他指警方國安處控告戴與其他40多人，涉串謀顛覆國家政權罪，濫用立法會的程序，包括無差別否決財政預算案、迫使行政長官辭職、解散立法會等。他質疑立法會程序在《基本法》寫得很清楚，授權予議員制衡行政機關，而相關做法可由議員商量，認為關鍵點在於何為濫用，控方稍後或提出更多證供。

至於林景楠被起訴後，大約5時疑因身體不適被送到威爾斯親王醫院急症室，他腰纏鐵鏈並由兩名軍裝警員押送到醫院。

司法機構表示，由於案件被告超過40人，法庭內共95個座位將會分配予其法律代表。法院大樓將會安排3個法庭的延伸部分，轉播有關案件的法庭程序，並提供共66個記者席和95個公眾席，給不同人士旁聽。若任何旁聽座位在聆訊期間被閒置15分鐘或以上，將被重新分配予其他法庭使用者。

另外，有團體昨日到將軍澳警署請願和遞交請願信，出席者手持寫有「掃除泛暴禍港分子」及「支持警方嚴正執法」等標語牌，指摘「35+」初選是意圖癱瘓立法會運作，表明支持警方嚴正執法，保障社會秩序及市民生命安全，其後警方亦派出一名代表在警署門外接信。

歐盟駐港澳辦事處隨後於社交網站發聲明，表示關注事件，並促請當局盡快釋放被捕人士。該處指，深切關注47名因民主派初選被控的民主派人士，又指控罪的性質是清楚表明香港將不再容許政治多元化。歐盟亦促請香港和北京政府遵守《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》中有關自由和法治的承諾，要求當局立即釋放涉案人士，並會繼續密切監察事態發展。