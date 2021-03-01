東方民調：各界齊轟預算案未體察民情

財赤高企，新一份財政預算案猛力向中產開刀，失業基層更慘被排除在救助之外。全民派錢落空，港府推出電子消費券被轟行政費高昂之餘，又難起明顯刺激經濟作用，質疑最終是明益大財團。各界齊轟預算案未有體察民情，有議員指港府應未雨綢繆，推出更多逆周期措施，幫助中小企和打工仔，而非落雨收遮。

基層生活陷水深火熱，財政預算案反而縮減紓困措施，當中綜援、生果金、長者生活津貼或傷殘津貼等公共福利，過去14年均獲發「雙糧」，甚至「三糧」，但今年僅額外獲發半個月津貼，預算案被轟無助基層解困。

中產在過去一年「疫境」同樣面對凍薪、減薪甚至失業，港府未有加大力度幫助中產，反而向他們開刀。薪俸稅和個人入息課稅的退稅上限倍減至只有一萬港元，更將私家車首次登記稅各稅階的稅率提高15%，牌照費增加30%，令夾心階層負擔大增，被轟倒行逆施。

港府救市無方財赤連年，中產未獲支援又成為填氹目標。財政司司長陳茂波透露，曾考慮今年增加薪俸稅及利得稅一個百分點，只因「體恤」百姓才擱置，惟明年仍要視乎形勢再決定，埋下加稅伏筆。有經濟學者批評經濟差時應減稅刺激經濟，加稅恐適得其反。

港府派發電子消費券亦遭劣評如潮，行政費料高達6億港元，被轟浪費公帑，消費券分期發放被指難起明顯刺激經濟之效。而部分街市和小商戶沒有使用八達通，電子消費券更被質疑只幫大財團，市民炮轟官員「離地」、「不食人間煙火」。

有議員及學者齊轟預算案紓困力度不足，救失業未能對症下藥，特別怒斥勞工及福利局局長羅致光最鐵石心腸，促港府不要為短期失業援助金「關上大門」。議員盧偉國直指香港經濟環境處於冰封之際，港府應未雨綢繆，推出更多更全面的逆周期措施，幫助中小企和打工仔，幫助香港把握疫後復甦的機會，而不是落雨收遮。