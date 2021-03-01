東方民調：赤字連年市民埋單　促高官削薪受罰

新冠肺炎疫情蹂躪香港一年多，重創經濟，市民生活困苦，惟新一份財政預算案「派糖」措施卻大縮水，市民期望港府派錢一萬港元亦落空，僅向市民分5期發放共5,000港元電子消費券。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者對消費券不太受落，認為派發現金較實際，更指對預算案感失望，經濟低迷下仍大幅削減紓困措施是倒行逆施，刻薄基層及中產。受訪者又歸咎港府抗疫救市無方，導致財赤連年，最終要市民埋單，認為高官亦應減薪受罰。

市民期望預算案紓困解難，惟大失所望，預算案紓困開支只有645億港元，較上年度預算案1,100億港元大減約四成。今次預算案的重頭戲是斥資360億港元，向合資格市民及新來港人士每人發放5,000港元電子消費券，當局會透過儲值支付平台連續5個月分期派發，每月發放1,000港元。當局期望消費券可協助受疫情影響的行業，但中小企業及小店擔心電子支付不普及及增加成本，斥措施向大商家傾斜，也有市民批評新一份預算案「厚商界、薄基層」。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP及街頭問卷形式，成功訪問359名18歲或以上市民，結果顯示，對於多項惠民措施，退稅及差餉寬減縮水，港府未來還有意開徵新稅，45%受訪者批評是倒行逆施，懶理民間疾苦；21%斥紓困不力；16%轟預算案刻薄基層中產。

對於港府首次派發電子消費券，79%受訪者直言，最希望當局直接派發現金；僅17%贊同派發電子消費券。電子消費券須透過電子錢包或八達通使用，又不能用於交通、水電費或交稅，54%受訪者憂慮限制多，最終傾向大企業受益；20%擔心不便長者申請及使用；13%憂小商戶無電子支付難受惠。

港府拒設失業援助金，反而推出借貸計劃，容許失業者借錢，31%受訪者批評港府鼓勵「先使未來錢」，做法荒謬；26%斥救失業者無對症下藥；21%認為應設短期失業援助金。

港府花大量公帑仍未能抗疫救市，財赤達史上最高，未來5年料見紅，36%受訪者批評港府無能要市民埋單；25%更認為，高官應同時減薪受罰；24%轟港府抗疫失敗亂燒錢。

對新一份財政預算案，50%受訪者坦言令人失望，不收貨；19%直斥不合格，半桶水；更有15%形容是劫貧濟富救經濟。

綜觀情況，大部分受訪者批評預算案紓困力度不足，直指「不合格，不收貨」。受訪者又歸咎港府抗疫失敗亂燒錢，拖累預算案又「減糖」，認為高官亦應減薪受罰，與市民共度時艱。