Dr.東：天氣反覆易誘發嬰兒濕疹　塗乳霜消炎藥可紓緩症狀

不少初生嬰兒會在身體不同部位出紅疹，坊間有指是母親懷胎時未有戒口，或嬰兒進食不合適奶粉所致，但其實這是常見的嬰兒濕疹（俗稱奶癬）。有兒科專科醫生指嬰兒濕疹會隨嬰兒成長而消失，家長不用恐慌，可為嬰兒塗上保濕乳霜或消炎膏等減輕發紅及痕癢乾燥情況，避免嬰兒抓損皮膚。天氣轉變時，嬰兒濕疹較易發作，家長要留意。

兒科專科醫生張傑表示，嬰兒在半個月至一個月大時容易出現嬰兒濕疹。他們部分的皮膚會發紅，並異常粗糙和乾燥。一般而言，嬰兒濕疹常見於面部、耳殼、手腳的摺位，並有痕癢，令嬰兒不時用手去搔痕或以任何的方式摩擦痕癢的位置。嚴重者會發炎，並破損滲出水分，甚至流膿。

不過，嬰兒出現濕疹不用過分擔心，張指此類嬰兒濕疹會隨年歲增加而自愈，但有一些紓緩症狀的方法，包括塗上保濕乳霜、盡量避免嬰兒接觸患處、服用口服的抗敏感藥和塗上消炎藥膏。張指抗敏感藥的作用是希望減低嬰兒患處的敏感度，以防他們因痕癢而過度觸摸患處。

至於消炎膏可分為類固醇及非類固醇消炎膏，部分家長會擔心為初生嬰兒塗上含類固醇的藥膏會影響健康，但張指，只要家長有按照醫生的指示，為嬰兒塗上合適分量，便不會對子女的健康構成影響。張又叮囑家長切勿自行購買藥物或藥膏讓嬰兒服用或使用，因為每名嬰兒的情況不同，需要經醫生診斷。

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