創新科技迎合市場　提供智能化服務　啟勝用心服務做到最好

啟勝管理服務有限公司（啟勝）扎根香港42年，一直秉承集團新鴻基地產「以心建家」的信念，堅持「用心服務，做到最好」，並力求創新，不斷提升服務質素，為客戶提供超越期望的優質物業管理服務。啟勝今年榮獲《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2020」的「超卓物業管理大獎（商業項目）」，足證啟勝在管理商業項目的卓越成就。

啟勝向來重視「以客為先」的文化，善用創新科技迎合社會及市場的變化，為業戶、顧客及商戶提供智能化服務。

為提升顧客體驗，啟勝管理的商場廣泛應用物聯網，又設置智能洗手間及引用AR指路導航等。而旺角MOKO的多功能智能服務機械人MOKO BUDDY，結合科技及心思，令服務真正做到不斷超越顧客預期。

啟勝最近亦把新推出的「Work e-asy辦公易」陸續應用到各商廈，讓租戶隨時隨地享受電子管理服務，亦有助管理團隊提升管理效能。在日常管理服務亦全面推行無紙化以節省人力資源和推動環保。啟勝管理團隊在「卓越設施管理獎2020」獲得多項卓越大獎及金獎，包括創新大獎，肯定啟勝的創新管理業務受到各界認可。

啟勝作為業界的先導者，早在疫情初期，已經引入不同種類智能防疫機械人，展現具前瞻性的防疫工作。同時持續推出不同類型的免觸式裝置，減少接觸以避免傳播。啟勝亦最早在商場應用科大參與研發的長效殺菌塗層，又於中央冷氣系統加裝紫外線消毒及濾網，充分利用智能科技提升服務與管理質素，保障客戶的安全健康和物業的公共衞生。

公司亦積極融合環保與管理服務。管理團隊一向重視可持續發展，不斷發揮綠色創意，向客戶及公眾宣揚環保訊息，務求共同建構一個可持續之低碳綠色生活環境。憑着出色的環保管理，啟勝成為「香港環境卓越大獎」自成立以來，首間榮獲13次金獎的機構。新達廣場更勇奪物業管理（工商業）界別金獎，於管理細節中展現啟勝的環保理念。

啟勝管理的環球貿易廣場（ICC）多年來以「智能、協作及持續性」為管理方針。運用流動數碼系統收集大數據，經分析後提升能源效益。ICC由2012年起已節省共1,500萬度電，相當於超過4,500戶3人家庭的全年用電量，有助減少一萬噸的碳排放。卓越的綠色管理工作，令ICC在英國建築研究院的綠色建築評估系統BREEAM In-Use中，得到最高傑出評級，更成為全港首個獲BREEAM認證的綠色建築，令其躋身全球首3%的頂尖綠色建築行列。

展望未來，啟勝會繼續以創新科技提升服務水平，為客戶提供優質的物業管理服務。