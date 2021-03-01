中學復課學生指網課成效差　憂疫情持續影響備戰DSE

新冠肺炎疫情下莘莘學子終可復課，雖然教育局早前宣布，中小學校可在上周一(2月22日)先行復課，但由於大部分學校未能趕及安排全體教職員進行檢測，並準備未染疫證明，故選擇於今日(1日)復課。元朗路德會西門英才中學今日復課，校方在防疫措施上做了不少準備，如出入學校須量體溫、早會時規定須保持社交距離等；大部分學生都顯得相當雀躍。有學生表示回到校園最開心是見到同學，也有學生認為網上課堂成效不及面授課堂好，但亦有同學因不習慣早起，對回校感到疲累。有老師則認為現時情況是「開心伴隨着擔憂」，雖然「都好掛住同學」，但仍擔心會有染疫風險。

中六生林同學表示，因未復課前已在有限度上課的情況下上堂，故復課後心情較平靜。但她坦言，網上課堂和面授課堂差距較大，「喺學校上堂會比較專心，喺網上嘅話就會匿喺被竇唔想出嚟」，她認為網上學習成效較差，擔心成績或會退步。

就讀中五的霍同學則指復課「好開心」，她同樣認為網上課堂成效較差，而且「見番同學最開心」，見到老師也很高興，但她擔心疫情若持續，來年備戰文憑試(DSE)或會受影響，令成績下降。

就讀中一的梁同學上學時難掩疲倦，他表示能見到同學很高興，被問及有否想念校園時卻稱「無呀」。他指在家中網上上課時，會約早上7時半起床，但今日復課後卻須在早上6時半便早早起來，故感到疲累，但他稱「我會堅持囉」，並期望復課後成績可更進一步。

任教視覺藝術科的鄧老師就指，復課一事「開心伴隨住擔憂」，但為學生和教職員雙方的健康會「(防疫措施)做到幾多就做幾多」，並表示雖然「都掛住班學生」，但仍擔心有染疫風險，而目前情況會以學生健康為優先考量。