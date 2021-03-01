團體轟港台爛透如毒果　促新任廣播處長徹底改革整頓

劣迹斑斑的香港電台多次被批立場偏頗，近年更屢次被裁定違反廣播機構節目守則。新任廣播處長李百全今日（3月1日）履新，有團體到九龍塘香港電台外請願，促李徹底改革香港電台，又要求李於本周內接見團體的代表，聆聽社會對港台的期望。

團體香港政研會監察香港電台聯席會議4人今早到港台請願，展示寫有「整頓香港電台，解散港獨工會」的標語，又叫喊口號「要求處長整頓港台，還聲於民」。團體又向李百全遞交公開信，由港台員工代為接收。

團體批評港台製作大量抹黑香港政府及中國的虛假新聞節目，涉及「專業失德」，最嚴重可能違反《港區國安法》；形容港台已是爛透的毒果，再不及時糾正，社會勢必大力反彈，甚至影響政府施政權威。

團體要求李上任當天立即展開內部調查，將不稱職、不專業、不誠實、不守法的員工依法查處。團體又要求李於本周內（3月6日前）接見他們的市民代表，聆聽社會對香港電台的期望，將給予李3個月時間撥亂反正，徹底整頓香港電台、開放頻道，如發現工會及員工有觸犯法例，必須予以解散取締及檢控。