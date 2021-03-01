尖沙咀名潮食館群組爆疫　K11 ARTUS The Chamber上疫榜

新冠肺炎疫情現反彈趨勢，尖沙咀K11 Musea「名潮食館」群組確診人數不斷飆升，本港昨日（2月28日）新增22宗確診個案，其中4宗源頭不明個案，有3宗均與K11 Musea有關，包括一名觀塘建造業議會女職員，於潛伏期曾到K11 ARTUS 服務式公寓10樓「The Chamber」用膳。

名潮食館群組昨日再多10人染疫，包括2名食客曾於上月19日到訪用膳，累計最少44人中招，根據衞生防護中心更新疫廈名單，該2名食客報稱地址為美孚新邨8期百老匯街122號及灣仔熙華大廈B座。餘下8名緊密接觸者分別居：石硤尾石硤尾邨美薈樓、紅磡海灣軒海景酒店E座、山頂明德國際醫院員工宿舍、秀茂坪富華閣、長沙灣昇悅居2座、馬灣珀麗灣26座、屯門友愛邨愛智樓及大角咀九龍珀麗酒店。

此外，再增最少4間食肆有患者足迹，包括位於K11 ARTUS 10樓的「The Chamber」，銅鑼灣廣場2期的「牛大人」等。

「新增餐廳有患者足迹名單」

●佐敦 富都茶餐廳

●觀塘 創紀之城5期 Table 18 Bar & Restaurant

●尖沙咀 K11 ARTUS The Chamber

●銅鑼灣 銅鑼灣廣場2期 牛大人