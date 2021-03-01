47泛民涉顛覆國家政權　被指圖濫用立法會議員職權

47名於今年初發起或參與民主派「35+」初選人士，被指違反《港區國安法》，被落案起訴「串謀顛覆國家政權罪」，案件今日(1日)於西九龍法院提堂。控罪指他們涉嫌企圖濫用立法會議員的職權，不通過政府提出的任何財政預算，從而癱瘓政府運作，最終令特首辭職。

案件在西九龍法院第1庭處理，但只有被告的代表律師才可進入該法庭。而律師團隊入庭前都須接受安檢，包括接受金屬探測器檢查、檢查隨身物品和須將所有飲品棄置。

47名被告依次為戴耀廷（56歲，退休人士）、區諾軒（33歲，大學客席講師）、趙家賢（35歲，東區議員）、鍾錦麟（32歲，西貢區議員）、吳政亨（42歲，無業）、袁嘉蔚（27歲，南區區議員）、梁晃維（23歲，中西區區議員）、鄭達鴻（32歲，東區區議員）、徐子見（53歲，東區區議員）、楊雪盈（34歲，灣仔區議員）、彭卓棋（26歲，南區區議員）、岑子杰（33歲，沙田區議員）、毛孟靜（64歲，無業）、何啟明（32歲，深水埗區議員）、馮達浚（25歲，數碼營銷）、劉偉聰（53歲，律師）、黃碧雲（61歲，無業）、劉澤鋒（24歲，議員助理）、黃之鋒（24歲，無業）、譚文豪（45歲，商人）、李嘉達（29歲，觀塘區議員）、譚得志（49歲，無業）、胡志偉（58歲，無業）、施德來（38歲，黃大仙區議員）、朱凱廸（43歲，無業）、張可森（27歲，屯門區議員）、黃子悅（23歲，學生）、伍健偉（25歲，元朗區議員）、尹兆堅（51歲，葵青區議員）、郭家麒（59歲，醫生）、吳敏兒（50歲，老師）、譚凱邦（40歲，荃灣區議員）、何桂藍（30歲，無業）、劉頴匡（27歲，辦公室助理）、楊岳橋（39歲，律師）、陳志全（48歲，無業）、鄒家成（24歲，學生）、林卓廷（43歲，北區區議員）、范國威（54歲，西貢區議員）、呂智恆（38歲，社工）、梁國雄（64歲，無業）、林景楠（32歲，商人）、柯耀林（49歲，西貢區議員）、岑敖暉（27歲，荃灣區議員）、王百羽（30歲，元朗區議員）、李予信（27歲，東區區議員）、余慧明（33歲，醫管局文職人員）。

他們同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，即旨在濫用其在當選立法會議員後，根據《基本法》第73條受託的職權，在立法會取得大多數控制權，藉以對香港特別行政區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容的利弊如何，均不予通過，從而迫使行政長官根據《基本法》第50條解散立法會，從而癱瘓政府運作，最終導致行政長官因立法會解散和重選的立法會拒絕通過原財政預算案而根據《基本法》第52條而辭職。

控罪續指，各被告為達致上述謀劃，參選或煽動他人參選或不參選立法會選舉，並承諾或同意當選後，會煽動他人在審核和通過政府的財政預算或公共開支時，按照謀劃行使或不行使《基本法》第73條所訂的職權，以及蓄意疏於履行其立法會議員的職責，即擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，為特區服務，最終嚴重干擾、阻撓和破壞香港特別行政區政權機關依法履行職能。