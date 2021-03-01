「名潮食館」現超級傳播疑因檢測慢　何栢良直斥防疫長期不到位

新冠肺炎疫情反覆，近日出現的K11 Musea「名潮食館」群組持續擴大，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(1日)在電台節目表示，現時情況不樂觀，相信今次超級傳播事件或與當局的檢測慢有關，或顯示定期檢測亦預防不到問題，認為如果檢測進度不足，應訂立優先次序。

何栢良續指，今次K11 Musea超級群組並非獨立事件，而是早前農曆新年期間，當局放寬防疫措施後，確診個案才開始出現，加上部分配套措施長期不到位，例如檢測慢等，而現行制度亦欠缺問責性，令人質疑部分負責官員及公務員是否抗疫疲勞。

對於該群組的目前情況，他認為仍存在其他風險因素，例如當局未追蹤到約10名曾於上月19日到過有關食肆的食客，何又引述當局指，當日到訪時段內約有三分之一的食客已確診，若按比例推算，未追蹤到的食客中或有3人染疫，或會在其工作崗位產生傳播鏈。

何又謂，K11 Musea亦有其他店舖員工確診，但該些個案與「名潮食館」群組的關連並不清楚；至於會否反映「名潮食館」外有傳播鏈，他認為最關鍵是要做好檢疫，把處於潛伏期的患者隔離。