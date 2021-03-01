美國國務卿籲釋放「35+」案泛民　歐盟駐港代表到場表關注

55名泛民早前分別因於去年參與或組織民主派「35+」初選，而被警方國安處以涉違《港區國安法》拘捕，當中47人於昨日(2月28日)被指違反《港區國安法》中的「串謀顛覆國家政權罪」，正式被落案起訴，並於今早(3月1日)提堂。惟美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在社交平台發貼呼籲，當局釋放所有因港區國安法被起訴及拘留的泛民人士，又指政治參與不應構成犯罪。

布林肯今早在社交平台發貼表示，美方譴責在香港選舉中，當局對泛民候選人作出拘留和起訴，並呼籲立即釋放他們。他又指政治參與和言論自由不應構成犯罪，而美國亦會站在香港人民的一方。

本港方面，今早到西九龍裁判法院跟進案件的歐盟駐港辦事處副辦事處主任Charles Whiteley稱，歐盟分別於去年7月及昨日就《港區國安法》實施及民主派因初選被起訴發聲明。他指今日到場是希望跟進案件及表示關注，又稱大部分被起訴人士均是較知名社運人士，不論對方知名與否亦會持繼關注香港民主派人士情況。對於會否對中港相關官員實施制裁，他指現不便評論。