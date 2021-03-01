滙豐客戶確診尖沙咀分行須關閉　佳能相機維修員亦染疫

新冠肺炎疫情起伏難料，滙豐今日(1日)表示，一名確診客戶曾於上月25日，到訪尖沙咀廣東道海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心及日夜理財中心，該分行即日起暫停服務直至另行通知，毗鄰的理財易中心營業時間則維持不變。另外，滙豐所有零售銀行分行，即日起將恢復正常服務時間，香港國際機場卓越理財中心則繼續暫停服務，直至另行通知。

此外，佳能香港(Canon)於社交平台Facebook表示，一名相機維修工程職員於昨日(2月28日)證實為初步個案，他於葵涌大連排道200號偉倫中心二期工作，最後工作日期為上周五(2月26日)，其工作範圍與客戶沒有直接聯繫，但有3名員工正安排送往隔離中心，而上址其他所有職員亦須進行強制檢測。佳能香港於偉倫中心的辦事處，已在昨日起關閉至本周三(3日)，以進行深層消毒清潔。

佳能香港續指，以上安排可能會導致部分服務延遲，當中包括相機、打印機維修，客戶服務熱線及在線支援查詢，會為受影響的客戶發送個別通知。在確保所有安全措施履行後，公司才安排辦公室重新運作。