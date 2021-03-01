833名私家醫生供應科興疫苗接種　油尖旺區佔最多

2021年03月01日 12:22
  • 東網電視
    更多新聞短片
    833名私家醫生供應科興疫苗接種。
    私家診所最快明日（2日）起可為優先群組接種新冠疫苗，市民毋須透過網上預約系統預約。當局今日（1日）公布私家醫生名單，共有833名醫生參與，其中油尖旺區為18區最多，有120位醫生參與，其次為沙田區（83位）及中西區（72位）。
    當局於疫苗專題網站公布名單，以港島、九龍及新界區劃分。名單中顯示醫生姓名、診所名稱、地址及查詢電話，市民可直接與私家醫生及診所預約接種。其中離島區有6名醫生參與，均在東涌執業。
    ●參與接種計劃的私家醫生/診所：
    ●香港島：
    ●中西區72名
    ●東區66名
    ●灣仔區49名
    ●南區17名
    ●九龍：
    ●油尖旺120名
    ●九龍城區49名
    ●觀塘區46名
    ●深水埗34名
    ●黃大仙31名
    ●新界：
    ●沙田區83名
    ●葵青區46名
    ●西貢區43名
    ●屯門區43名
    ●荃灣區39名
    ●元朗區39名
    ●大埔區28名
    ●北區22名
    ●離島6名（全部位於東涌）
    *截至3月1日
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease