833名私家醫生供應科興疫苗接種　油尖旺區佔最多

私家診所最快明日（2日）起可為優先群組接種新冠疫苗，市民毋須透過網上預約系統預約。當局今日（1日）公布私家醫生名單，共有833名醫生參與，其中油尖旺區為18區最多，有120位醫生參與，其次為沙田區（83位）及中西區（72位）。

當局於疫苗專題網站公布名單，以港島、九龍及新界區劃分。名單中顯示醫生姓名、診所名稱、地址及查詢電話，市民可直接與私家醫生及診所預約接種。其中離島區有6名醫生參與，均在東涌執業。

●參與接種計劃的私家醫生/診所：

●香港島：

●中西區72名

●東區66名

●灣仔區49名

●南區17名

●九龍：

●油尖旺120名

●九龍城區49名

●觀塘區46名

●深水埗34名

●黃大仙31名

●新界：

●沙田區83名

●葵青區46名

●西貢區43名

●屯門區43名

●荃灣區39名

●元朗區39名

●大埔區28名

●北區22名

●離島6名（全部位於東涌）

*截至3月1日