833名私家醫生供應科興疫苗接種 油尖旺區佔最多
2021年03月01日 12:22
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833名私家醫生供應科興疫苗接種。
私家診所最快明日（2日）起可為優先群組接種新冠疫苗，市民毋須透過網上預約系統預約。當局今日（1日）公布私家醫生名單，共有833名醫生參與，其中油尖旺區為18區最多，有120位醫生參與，其次為沙田區（83位）及中西區（72位）。
當局於疫苗專題網站公布名單，以港島、九龍及新界區劃分。名單中顯示醫生姓名、診所名稱、地址及查詢電話，市民可直接與私家醫生及診所預約接種。其中離島區有6名醫生參與，均在東涌執業。
●參與接種計劃的私家醫生/診所：
●香港島：
●中西區72名
●東區66名
●灣仔區49名
●南區17名
●九龍：
●油尖旺120名
●九龍城區49名
●觀塘區46名
●深水埗34名
●黃大仙31名
●新界：
●沙田區83名
●葵青區46名
●西貢區43名
●屯門區43名
●荃灣區39名
●元朗區39名
●大埔區28名
●北區22名
●離島6名（全部位於東涌）
*截至3月1日
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease